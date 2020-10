Migliori piattaforme trading online 2021

Grazie al supporto di uno dei principali siti del settore, abbiamo selezionato per voi i 2 migliori broker di trading online del 2021. Quando parliamo di broker, intendiamo siti di trading online sul forex. Ce ne sono molti nel mondo e sono molto diversi tra loro, alcuni offrono servizi eccellenti per far crescere quelli più esperti mentre altri sono specializzati nel trattare (e aiutare) i trader online alle prime armi. La prima vera domanda quindi sorge spontanea: quali sono le migliori piattaforme di trading online?

In generale, è bene andare con broker legali, regolamentati e ben riconosciuti, che lavorano secondo le affidabili normative imposte dall’Unione Europea. Se non altro, queste società di intermediazione finanziaria garantiscono una certa sicurezza. Tuttavia, ci sono anche altri criteri da tenere a mente, quando si scelgono le migliori piattaforme di trading online. Alcuni di questi criteri da verificare sono il servizio clienti, l’esistenza di un account demo gratuito per fare pratica, le tipologie di piattaforme di trading offerte, i costi e commissioni dei conti di trading e infine la gamma di prodotti e asset che sono negoziabili.

Oggi, con la collaborazione di Mr Banca, esamineremo la lista delle migliori piattaforme di trading online 2021, i migliori broker forex di cui ogni investitore oculato deve essere a conoscenza. L’elenco include una breve selezione delle migliori piattaforme di trading online in tutto il mondo, ma legali e autorizzate in Italia, e alcune descrizioni su ciascuna di esse. Se siete interessati a investimenti in azioni, per informazioni più dettagliate potete consultare consultare l’elenco completo delle migliori piattaforme di trading online presente sul sito linkato.

Markets

Il punto di principale differenza e forza di Markets, in un mercato così affollato di alternative e concorrenti, è nelle sue piattaforme e nella ricchezza di strumenti di trading offerti. La piattaforma di trading online di Markets offre centinaia di strumenti di trading tra cui una vasta gamma di strumenti di sentiment che si trovano solo sulle migliori piattaforme di trading online. Un altro punto a favore è l’utilizzo da parte di Markets di algoritmi per aiutare i trader a gestire la negoziazione quotidiana di azioni. Markets copre una buona gamma di coppie forex e un’eccellente scelta di azioni in un’ampia gamma di scambi globali, offrendo molta flessibilità ai trader che decidono di usare questa piattaforma di trading per investire in azioni. Queste due caratteristiche insieme al trading forex senza commissioni e alla sicurezza di licenze e regolamentazione di alto livello rendono il broker una scelta solida.

XM

XM è un broker regolamentato da CySec (Cyprus Securities & Exchange Commission), ASIC (Australian Securities & Investment Commission) e IFSC (International Financial Service Commission), con più di 1000 prodotti finanziari disponibili in diversi tipi di mercati. È possibile scambiare queste risorse tramite le piattaforme MetaTrader4 e MetaTrader5 del broker, una delle migliori piattaforme di trading online disponibili nelle versioni Web, desktop e mobile. In particolare XM (qui la recensione completa), offre una bella varietà di conti di trading, cioè dieci in totale, ai suoi utenti. Tutti i conti sono separati per un diverso livello di approccio, dal principiante al super esperto gestore di fondi.

Conclusioni

Questa era la nostra breve lista delle migliori piattaforme di trading online del 2021, redatta in collaborazione con il sito MrBanca.it. In particolare, ogni sito web di trading menzionato sopra è diverso nel servizio offerto e, quindi, deve essere giudicato in modo diverso. Ad esempio, se uno è un trader alle prime armi, Markets è la scelta giusta, ma XM è adatto anche ai professionisti o semplicemente a quelli più in gamba.

