Milano, donna colpita da un albero abbattuto dal vento: è in condizioni critiche

Un dramma a tutti gli effetti quello successo a Milano per via del fortissimo vento delle ultime ore. Una donna 45enne è rimasta gravemente ferita per via di un albero che è caduto a causa del forte vento che soffia su Milano da diverse ore.

La primissima diagnosi per la donna parla di un trauma cranico e toracico. Il tutto è successo intorno alle ore 15,40 di ieri 5 febbraio 2020 in via Tacito Cornelio.

La donna è stata liberata dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco e portata in ambulanza all’ospedale San Raffaele dove è stata di urgenza ricoverata in codice rosso.

