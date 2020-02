Un fatto incredibile quello che vi stiamo per raccontare. Episodio drammatico successo in pieno centro a Milano. Ha riportato diversi traumi a livello della testa, addome e torace un pedone 35enne che la scorsa settimana in via della Moscova a Milano è rimasto letteralmente schiacciato fra muro e camion nel corso di una manovra di un mezzo pesante.

La persona è stata subito portata al Niguarda in codice rosso.

