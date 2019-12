Ha perso la vita il pedone 60enne investito intorno alla mezzanotte di Lunedi’ a Corsico, nel milanese.

L’uomo, Marco Alberti, di origini veronesi, era un detenuto del carcere di Bollate in semilibertà ed era stato condannato per quanto riguarda l’omicidio di Antonio Panozzo, trentino, pregiudicato ammazzato nel Veronese nel lontano 1998.

Alberti è arrivato in ospedale all’Humanitas con politraumi e in arresto cardiaco e i dottori non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Commenti

commenti