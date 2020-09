Milano, scontro tra monopattino e auto: cade e sfonda il parabrezza, uomo in coma

Gravissimo incidente stradale mercoledì mattina a Milano, teatro di uno scontro che ha coinvolto un’auto e un monopattino elettrico. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 11 nel sottopasso Mortirolo, il tunnel che si trova proprio dietro la Stazione centrale.

Stando alle primissime informazioni raccolte, il guidatore del monopattino, 34 anni – per motivi ancora non chiari, forse per una buca – ha perso l’equilibrio mentre si trovava al lato destro della carreggiata. In quel momento sopraggiungeva l’auto che nulla ha potuto per evitarlo. Dopo l’impatto – che sarebbe avvenuto con lo spigolo destro della macchina -, il 34enne che si trovava alla guida della tavoletta elettrica ha sfondato il parabrezza dell’auto – un’Hyundai Atos – ed è finito sull’asfalto. Si tratta di un monopattino di proprietà e non di quelli a noleggio con i servizi di sharing. Il guidatore, secondo le prime informazioni, non indossava il casco.

Soccorso dagli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica del 118, il 34enne è stato portato in ospedale in codice rosso al Niguarda. Inizialmente si era anche rialzato dopo la caduta, ma poi avrebbe perso i sensi: è in coma e le sue condizioni vengono giudicate molto delicate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire le cause e le responsabilità dello schianto.

