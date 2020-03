«Mio marito Marcello è morto da solo. Almeno ridatemi cellulare e orologio»: l’appello disperato fatto dalla moglie a Jesi

«Non l’ho potuto salutare per l’ultima volta il mio Marcello, né in ospedale né al cimitero, sono in quarantena. Ma almeno le sue cose, il cellulare e l’orologio che gli avevamo regalato per il suo compleanno a gennaio, li rivorremmo. Invece non sappiamo che fine hanno fatto…»

Lorella Micucci non altro che la moglie di Marcello Malatesta, che ha perso la vita nei giorni scorsi per causa Covid 19. La coppia, che per tantissimo tempo ha lavorato nella Croce Rossa, si è dovuta dire addio quando Marcello, positivo al test, è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Jesi e la donna è rimasta da sola in casa in isolamento. Si sono divisi una volta per tutte, senza neanche dirsi un ciao.

«Al cimitero le ambulanze della Croce rossa hanno acceso le sirene per salutare Marcello anche per me – rivela ancora – è tutto così assurdo. Ho chiesto di riavere i suoi effetti personali, non me li hanno restituiti. Sono ricordi, sono importanti per me». Il telefonino di Marcello è stato localizzato in un cassonetto posto proprio di fronte all’ospedale.

«Gli effetti personali dei deceduti vengono conservati e spediti per posta ai familiari. Se stavolta non è successo, sarà stato per un errore – è quanto rivela la direttrice sanitaria Sonia Bacelli – Abbiamo movimentato 150 pazienti dall’inizio dell’emergenza, riconvertendo reparti. C’è confusione. Ce ne scusiamo se i la busta è stata inavvertitamente buttata, risolveremo la questione. Contatteremo JesiServizi per chiedere di ispezionare il container».

