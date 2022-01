Mioclono corticale: cos’è e come curarlo

Il mioclono corticale è una forma di epilessia in grado di danneggiare gravemente il linguaggio e la deambulazione. Vediamo quando si verifica e quali sono le terapie in grado di curarla.

Cos’è il mioclono corticale?

Si definisce mioclono la contrazione breve e involontaria di un muscolo o di un gruppo di muscoli. Se diagnosticato, il mioclono non rappresenta necessariamente il segnale rivelatore di una malattia, ma piuttosto un disturbo del movimento volontario chiamato discinesia. Gli spasmi si manifestano comunemente nella fase di addormentamento e possono manifestarsi seguendo talvolta uno schema. Spesso il ricorrere di queste contrazioni muscolari può rivelarsi, a seguito di un esame più approfondito, fautore di un disturbo del sistema nervoso come il Parkinson, l’Alzahaimer o alcune forme di epilessia. La sua origine è da ricercarsi nella corteccia cerebrale, nella subcorteccia o nel midollo spinale. Il mioclono corticale, di cui ci occupiamo oggi, è un tipo di epilessia che ha origine nella corteccia cerebrale.

Mioclono corticale: sintomi

Il mioclono corticale è un tipo di epilessia. La sua origine è da ricercarsi nella corteccia cerebrale, quello strato del cervello più esterno che si occupa di elaborare la maggior parte delle informazioni. Il corticale è la forma più comune di mioclono e coinvolge in genere pochi muscoli. Può manifestarsi in forma positiva (i muscoli si contraggono) o in forma negativa (i muscoli si rilassano improvvisamente). La contrazione o il rilassamento sono isolati o avvengono in sequenza, a volte in brevi lassi di tempo. Possono manifestarsi in maniera spontanea o derivare da uno stimolo esterno, come può essere un rumore, una luce o un movimento repentino. Una risonanza magnetica, che vada a sincerarsi di eventuali anomalie del cervello, è un modo per individuare il mioclono corticale. Un altro modo è l’encefalogramma.

Come curarlo

Vista le molteplici tipologie di mioclono, individuare il sito di origine del disturbo può aiutare a sviluppare il trattamento più adatto. Importante: uno stesso trattamento non ha efficacia su miocloni di origine diversa. Il mioclono corticale, ad esempio, può curarsi attraverso il valproato, il levetiracetam e il piracetam. Questi stessi farmaci, però, tendono a essere inefficaci in altri tipi di mioclono. Il clonazepam, invece, si rivela efficace in tutti i tipi di mioclono. Può altresì accadere che molti farmaci usati comunemente causino il mioclono e che, per interrompere il disturbo, basti sospendere la somministrazione del farmaco.

Quando preoccuparsi?

Gli effetti di una mioclonia possono variare e la forma e lo stato della stessa influisce sulle condizioni di salute del soggetto che ne soffre. Nei casi più gravi, come in quello di danni cerebrali, la mioclonia ha effetto sulle funzioni quotidiane (parlare, camminare, mangiare). Se i sintomi sono frequenti e si manifestano con una certa continuità, è il caso di rivolgersi a un medico. Questi potrà, qualora lo ritenga necessario, sottoporre il paziente ad esami più approfonditi: del sangue o delle urine, ad esempio, che aiutino ad escludere in prima battuta disturbi metabolici, malattie autoimmuni, diabete, patologie renali o epatiche e disturbi derivanti dall’utilizzo di droghe.