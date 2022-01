Miriana Trevisan: chi è, età, carriera, Pago, figlio, Gf Vip, Biagio, litigata Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan è una famosa showgirl, volto noto per essere stata una delle “ragazze prodigio” del fortunato programma tv, degli anni ’90, Non è la Rai. Il suo successo si è consolidato poi nel corso degli anni, ha infatti lavorato accanto a personaggi tv molto famosi, come Corrado e Mike Buongiorno. Attualmente è una concorrente del GF Vip, condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Miriana, grazie al suo carattere molto dolce è molto amata dal pubblico. All’interno della casa del Gf Vip, si sta parlando molto di lei per via del suo avvicinamento prima con il concorrente Nicola, e poi con Biagio D’Anelli, entrambi eliminati al televoto. Questo suo comportamento avrebbe mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli, che sembrerebbe averla anche accusata di non essere una buona madre per via dell’esempio che sta dando al figlio che la guarda da casa. Un’accusa che ovviamente ha fatto soffrire molto Miriana, che ha dichiarato di non aver fatto nulla di male, semplicemente si è avvicinata a due persone che la incuriosivano.

Miriana Trevisan – dettagli informazioni

Nome: Miriana

Cognome: Trevisan

Data di nascita: 7 novembre 1972

Età: 49 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Showgirl, Scrittrice, personaggio tv

Luogo di nascita: Napoli

Profilo Instagram ufficiale: @mirianatrevisan

Miriana Trevisan chi è, vita privata, famiglia, età

Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre 1972. Appassionata del mondo dello spettacolo, esordisce in TV giovanissima, quando appena maggiorenne partecipa a “Non è la Rai”, famoso programma degli anni ’90, di Gianni Boncompagni. Da li, inizia la sua carriera nel piccolo schermo, da “Paperissima”, a “La Corrida”. Prima di entrare, nel 2021, al Gf Vip, Miriana aveva partecipato anche a un altro reality, “L’Isola dei Famosi”. Attualmente, è una concorrente del Gf Vip.

Miriana Trevisan marito Pago e figlio Nicola

Tra i legami legati alla bella showgirl, sicuramente c’è Pago (all’anagrafe Pacifico Settembre), ex fidanzato di Serena Enardu. Miriana Trevisan e Pago si sono sposati il 14 giugno del 2003 e si sono separati dopo 10 anni. Dalla loro unione, nel 2009, è nato il loro primogenito, Nicola.

Miriana Trevisan carriera professionale

Miriana Trevisan è una nota showgirl che ha esordito in tv all’interno del programma di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”. Programma che ha portato al successo anche altri nome, come Ambra Angiolini. Miriana, dopo questa esperienza, prosegue la sua carriera nel mondo della tv, prima come velina di “Striscia la notizia “ di Antonio Ricci e poi al fianco di presentatori importanti in diversi programmi come “Paperissima sprint” nel 1995, “La Corrida” con Corrado, “La ruota della fortuna” con Mike Bongiorno. Ha avuto anche esperienza come attrice, prendendo parte a una puntata della serie “Carabinieri”. Miriana, oltre al piccolo schermo, ha anche la passione per la scrittura, divenendo così anche scrittrice. Ha pubblicato tre volumi: “Le fiabe colorate di Miriana”, “Quando sei diventata mamma” e “La donna bonsai”.

Miriana Trevisan Gf Vip, Nicola, Biagio, litigata Katia Ricciarelli

