Miriana Trevisan choc: «Mia nonna di 100 anni aggredita e derubata all’interno di casa sua»

Miriana Trevisan è a dir poco imbufalita. Come spesso succede da diverso tempo con l’inganno soni entrati a casa della nonna, 100 anni, rubando tutto ciò che hanno trovato. Un episodio poco gradevole per fortuna senza alcuna conseguenza grave.

Qualche malintenzionato le ha citofonato e lei si è affacciata al balcone, trovando una signora estremamente elegante:

Si è presentata come una fisioterapista che abitava nel condominio – ha rivelato Miriana a “Nuovo” – chiedendole la cortesia di farla entrare. Lei le ha aperto il portone. Questa persona ha raggiunto il suo appartamento e l’ha convinta ad aprirle anche la porta di casa. Poi, continuando a parlarle, l’ha presa per le spalle – per fortuna senza aggredirla o farle altro – spingendola lentamente all’Interno dell’appartamento. Intanto sono entrati due uomini”.

La nonna si è resa cono di quanto successo solo dopo:

“Rimasta sola, nonna ha chiamato al telefono mio padre, per avvisarlo che “qualcuno” aveva messo la sua camera da letto sottosopra, che c’erano i cassetti aperti e le sue carte messe in disordine. A quanto pare, non le avrebbero sottratto nulla. I miei sono subito accorsi e hanno sporto denuncia”.

Miriana ovviamene è molto arrabbiata di quanto successo: “Non vi fa tenerezza una persona così, completamente indifesa? Cosa volete rubare, i suoi ricordi o quelli di un anziano come lei? E’ vergognoso ideare un piano del genere, contro persone innocenti. Ma non avete anche voi parenti anziani? Non conoscete l’amore?”.

