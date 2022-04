Mirko Fantini, chi é? Età, droga, ed ex di Floriana

Ricordiamo sicuramente un noto personaggio che ha animato la televisione, in uno dei programmi più seguiti in Italia, nel lontano 2002: stiamo parlando proprio di Floriana Secondi, attuale concorrente dell’isola dei famosi ed ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello Vip.

La sua carriera é ben nota, cosi come anche la sua vita sentimentale; ancor prima di entrare nella casa più spiata d’Italia condotta da Barbara D’urso, nel 2000 si fidanza con l’ormai ex marito Mirko Fantini, un grande amore dal quale nasce Domiziano nel 2008. Prima del 2011 il matrimonio arriva alla sua finale battuta d’arresto, e dopo degli attriti iniziali, Floriana e Mirko sono riusciti a trovare la serenità e riappacificarsi proprio per il bene del piccolo Domiziano.

La vita sentimentale di Floriana Secondi, é stata spesso al centro di dibattiti nei salotti televisivi, dopo poco tempo dalla nascita del figlio, la vincitrice del GF intraprende una relazione con Daniele Pompili, ha avuto un aborto spontaneo ed anche un incidente stradale da cui rimase gravemente ferita, che però fa risultare la Secondi positiva al test antidroga. In questo episodio Floriana ha ammesso di aver fatto uso di cannabinoidi, ma che fosse un evento di qualche giorno prima, quindi non il giorno dell’incidente.

Mirko fantini chi é? Età dell’ex di Floriana Secondi

Mirko incontra l’animo prorompente di Floriana alla fine del 2000: il loro amore scoppia finché arriva il fatidico Sì ed anche un figlio.

Floriana sembra aver trovato nella famiglia con Mirko Fantini, il riscatto di una vita, costernato di tragedie, dalla mancata gravidanza all’infanzia difficile trascorsa in orfanotrofio per finire l’adolescenza in collegio.

Purtroppo le cose non vanno sempre come si programmano e a pochi anni dalla nascita di Domiziano, i due affrontano una crisi che li porta alla separazione definitiva.

Dopo un periodo brusco, ritrovano la serenità, e proprio da Barbara D’Urso e nel suo salotto di Pomeriggio 5, Floriana spiega come abbia trovato la serenità col Fantini, proprio per il figlio, che entrambi ritengono il più grande amore della loro vita. Durante l’ospitalità, Mirko non ha negato di volere qualcosa in più dall’ex amata, ma deve scontrarsi con la realtà e rinunciare a Floriana da un punto di vista sentimentale, avendo quest’ultima iniziato una relazione con Daniele Pompili.

Intervistati, hanno infatti ammesso le pressioni che il Fantini ha fatto alla Secondi con la speranza di un ritorno di fiamma ma, la vincitrice in questione, con la sua naturale schiettezza, lo ha respinto fermamente, dichiarando di voler condividere la vita del figlio ma nulla in più.

Attualmente Floriana é fidanzata con Angelo, scherzosamente soprannominato An Angel, si trova sull’isola dei Famosi ed ha affidato il figlio proprio alle cure del padre, che non ha mai negato di sentire tutti i giorni, per condividere gioie, dolore e traguardi che riguardano Domiziano, e lo considera ancora l’uomo che ha ammirato piu nella sua vita, conoscendosi anche dalla tenera età.