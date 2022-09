Moda inverno, le nuove tendenze 2022-2023, ecco cosa cambia

La stagione estiva sta per volgere al termine, e con essa saluteremo anche vestiti ed indumenti leggeri. Con l’arrivo del periodo invernale si avvertirà l’esigenza di acquistare capi più pesanti ed adatti ai primi freddi.

La moda, si sa, cambia di anno in anno, apportando nuove tendenze e gusti.

Cosa cambierà in questo autunno-inverno 2022-2023? Andiamo a vedere le nuove tendenze moda 2022.

I colori di tendenza del prossimo inverno

Per capire quali possano essere i nuovi trend di moda per l’ inverno alle porte, partiamo con lo scoprire quali saranno i colori di tendenza. In molti pensano che nei mesi autunnali ed invernali debbano essere i colori scuri o comunque cupi a farla da padrone. Non c’è nulla di più sbagliato, dato che negli ultimi anni si è invertito il trend. Difatti le varie case di moda hanno ormai da tempo scelto di puntare su colori accesi e vivaci anche per le collezioni dei mesi più freddi dell’anno.

Dalle sfilate di abbigliamento donna autunno-inverno è emerso che il colore di maggiore tendenza sembrerebbe essere il nero, tonalità dell’eleganza per eccellenza. Molte maison, come Valentino e Yves Saint Laurent, hanno optato per il total black. Il suo opposto, il bianco, sembrerebbe essere un altro colore di punta delle prossime collezioni.

Tra le grandi novità spicca il rosa vivace e brillante, scelto da Valentino. Non manca il rosso, elogio alla sensualità e all’eleganza senza tempo. Nella palette Pantone emerge il verde “Amazon”, star indiscussa delle sfilate moda della New York Fashion Week.

Altro colore che farà da padrone nelle vetrine durante i prossimi mesi sarà il viola, declinato in una tonalità accesa e vibrante.

Moda inverno 2022-2023: il ritorno della pelle

Passiamo ora alle altre novità che vedremo nelle vetrine nei prossimi mesi per l’abbigliamento invernale. A quanto pare ci sarà il ritorno della pelle. Sarà proprio questo il tessuto di gran moda per l’imminente autunno. Da sempre ritenuta più adatta allo stile rock ed urbano, la pelle sarà declinata in versione chic e raffinata. Non mancheranno blazer e gonne longuette nell’amatissimo tessuto in pelle. Anche gli abiti da sera saranno rigorosamente in pelle.

Si ai capi oversize

I volumi aumentano, diventano esagerati, over. Se cerchiamo un abbinamento originale, di certo non possiamo ignorare quello proposto da Prada: pullover aderente con gonna over. Tutto all’insegna di un’abbondanza con buon gusto e proporzioni.

La canotta basica

Tra i capi che non potranno mancare nell’armadio per la moda autunno inverno risulta esserci anche la canotta, rigorosamente bianca. Potrebbe sembrare un indumento più estivo, ma a quanto pare molte maison l’hanno proposta nelle collezioni invernali. Vestirsi in autunno, difatti, può sembrare difficile e servono indumenti per creare outfit versatili ed adattabili. Da abbinare a cardigan, cappotti o piumini, la canotta è il passepartout dei mesi che verranno.

Moda Inverno 2022-2023: la conferma dell’eco

Ormai da anni le case di moda hanno sposato la filosofia eco-sostenibile, difatti c’è stato l’addio alle pellicce animali per tutelare l’ambiente. Le ultime tendenze moda confermano anche per quest’anno pellicce sintetiche, con cappotti e bomber in simil furry. Nella moda inverno 2022 spopoleranno bomber lunghi e corti dal pelo lungo e dai colori accessi.