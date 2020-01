Modena, scontro pauroso fra macchina e camion, Fabio perde la vita a 26 anni. «Forse un colpo di sonno»

Una tragedia a tutti gli effetti quella che vi stiamo per raccontare in questo nuovo articolo. Incidente mortale quello successo nelle ultime ore nel modenese, dove un giovane 26enne, Fabio Vulcano, ha perso la via in uno scontro successo sulla Panaria Bassa, a Cà de Coppi.

Fabio stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda in direzione modena, quando si è sbattuto frontalmente contro un grosso camion.

Il ragazzo ha perso la vita sul colpo: alle base dell’incidente, probabilmente un colpo improvviso di sonno, ma la Polizia sta ugualmente indagando con attenzione su quale sia stata la vera dinamica che ha portato all’incidente drammatico.

