Monografia online su Barack Obama

Ecco la rassegna online dedicata a Barack Obama

In tempo di pandemia, viaggiare e visitare mostre è diventato difficile. Per questo, Google ha messo a disposizione Arts & Culture un servizio totalmente gratuito che permette agli utenti di assistere virtualmente alle monografie e mostre di alcuni tra i più importati personaggi e artisti del nostro tempo. Per accedere, vi servirà digitare l’indirizzo: https://artsandculture.google.com/project

Come recita il titolo, proprio su questo portale, è presente una raccolta di fotografie, documenti e materiale inedito dedicati all’ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Potrete accedere al progetto comodamente da casa, in una selezione di ben 186 elementi che lo vedono protagonista.

Mettetevi comodi, quindi, e iniziate questo viaggio, seppur virtuale.

Chi è Barack Obama

Barack Hussein Obama II (Honolulu, 4 agosto 1961) è un politico statunitense. Ricordato per essere stato il 44º presidente degli Stati Uniti d’America dal 2009 al 2017, nonché prima persona di origini afroamericane a ricoprire tale carica.

Obama si è laureato in scienze politiche alla Columbia University (1983) e in giurisprudenza alla Harvard Law School (1991), dove è stato la prima persona di colore a dirigere la rivista Harvard Law Review. Prima di portare a termine gli studi in legge, ha prestato la sua opera come “community organizer” a Chicago; successivamente ha lavorato come avvocato nel campo della difesa dei diritti civili, insegnando inoltre diritto costituzionale presso la Law School dell’Università di Chicago dal 1992 al 2004.

Dopo essersi candidato senza successo alla Camera dei rappresentanti nel 2000, quattro anni più tardi concorse per il Senato federale, imponendosi a sorpresa nelle primarie del Partito Democratico del marzo 2004 su un folto gruppo di contendenti. La vittoria alle primarie contribuì ad accrescere la sua notorietà; in seguito, il suo discorso introduttivo pronunciato in occasione della convention democratica di luglio lo rese una delle figure più eminenti del suo partito. Obama fu quindi eletto al Senato degli Stati Uniti nel novembre 2004, con il più ampio margine nella storia dell’Illinois. E prestò servizio come senatore junior dal gennaio 2005 al novembre 2008.