Monossido di idrogeno, cos’è? E’ pericoloso?

Non avete ancora sentito parlare della beffa che gira online riguardate il monossido di diidrogeno? Si tratta semplicemente della nomenclatura acqua in chimica: monossido di idrogeno e recentemente stanno circolando online tantissime bufale che affermano che si tratta di una sostanza altamente nociva e velenosa.

Vediamo come si sono diffuse queste false notizie.

Monossido di diidrogeno: il veleno

Il nome che i chimici danno all’acqua è proprio monossido di diidrogeno, composto da un atomo di ossigeno ed uno di idrogeno, come insegnano a scuola.

Recentemente però qualche burlone ha deciso di utilizzare questa sigla per diffondere notizie false sul fatto che fosse un composto chimico altamente nocivo e velenoso per l’uomo che si stava diffondendo rapidamente nel mondo.

Bisogna capire che non si può credere a tutto ciò che internet ci propina e che spesso la paura umana è irrazionale ed utilizzata per controllare le persone.

Fu utilizzato infatti il nome chimico dell’acqua. In questo modo è stata utilizzata l’ansia e terrore per diffondere bufale online.

Contenuto dello scherzo del web sul monossido di idrogeno.

La beffa che ha circolato per molto tempo online conteneva delle informazioni che stabilivano che l’acqua fosse in realtà una sostanza chimica inquinante e nociva non solo per l’essere umano ma per l’intero pianeta.

Venivano enfatizzati gli effetti prodotti da un eccessivo consumo di acqua, utilizzando sempre il suo nome scientifico, senza mai specificare che si trattasse in realtà di acqua.

Si faceva riferimento a teorie complottiste sul monossido di diidrogeno, dimostrando in questo modo che l’uso di termini poco conosciuti fa la differenza sulla psicologia delle persone.

Veniva prospettata una situazione di pericolo affermando che il monossido di idrogeno uccide se inalato, che può provocare iponatremia in caso di consumo eccessivo. Che allo stato solido può anche danneggiare i tessuti interni.

In questi articoli si parlava di pericoli legati allo stato gassoso del monossido di idrogeno. Affermando che fosse ustionante e che fosse tra le cause dei numerosi cicloni che interessano territori americani.

Tra le altre notizie, si affermava che gli impianti di energia nucleare utilizzassero il monossido di idrogeno. Inoltre, che si può riscontrare la sua presenza anche nelle biopsie di tumori.

Nomi chimici di prodotti quotidiani

Vogliamo fare un po’ di chiarezza per evitare che il diffondersi di queste bufale possa continuare ad influenzare negativamente la gente.

L’ossido di diidrogeno non è altro che quella che comunemente chiamiamo acqua ossigenata. Ossido di idrogeno formula chimica H2O2. Altri nomi utilizzati per indicare l’acqua ossigenata che utilizziamo per disinfettare le ferite sono: idrossido di idrogeno, idruro di idrogeno e biossido di idrogeno.

Il gas di cui bisogna realmente fare attenzione è il monossido di carbonio. In questo caso consiglio un approfondimento su monossido di carbonio Wikipedia.

Trappole del web: il monossido di idrogeno

Anche quando pensiamo di sapere tutto potremmo cadere in facili trappole. Se pensiamo che niente potrebbe prenderci in giro, o di essere in grado di discernere le notizie false da quelle reali stiamo commettendo un errore.

Utilizzando terminologie che sono poco in uso nel linguaggio quotidiano è possibile preparare delle vere e proprie trappole. In questo modo la gente ha creduto che si trattasse di un potente veleno, utilizzato da organizzazioni internazionali per decimare la popolazione.

Invece stiamo solo parlando di acqua, facendo leva su fatti reali esasperando così il potere del linguaggio.