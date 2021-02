Monte dei paschi di Siena. Ora si va verso la nazionalizzazione

Verso la nazionalizzazione del Monte Dei Paschi di Siena. Per garantire un futuro di solidità e sviluppo per la storica banca, i senatori del Movimento 5 Stelle spingono sulla necessità di valutare la costituzione di una Banca Pubblica degli Investimenti che, nel contesto della crisi economica indotta dal Covid, superi i limiti di ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Un simile istituto sarà in grado di trasmettere direttamente gli stimoli economici al mondo delle P.M.I. Stimoli che siano collaterali e propulsivi rispetto agli effetti del Recovery Fund.

Monte dei Paschi di Siena, cosa accadrà

Secondo i membri della Commissione Finanze in quota Movimento 5 Stelle sarebbe necessario valutare un rinvio del percorso di cessione. Occorrerà per avere il tempo necessario a valutare soluzioni alternative alla stessa cessione che rischia di portare ad un depauperamento del valore della banca di Siena.

Cosa è stato fino a ieri…

Fino ad oggi lo sbocco più probabile per la cessione della quota pubblica in Mps rimane un’acquisizione da parte Unicredit, ancorché a condizioni che tale operazione non eroda il capitale della potenziale acquirente. L’obiettivo quinquennale è quello di mettere in moto cento miliardi di euro a favore di P.M.I., microimprese e green economy.