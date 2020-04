Morgan torna a parlare di Bugo

Morgan ricorda alla Ventura un episodio di 10 anni fa: fu lei a scoprire Bugo, portandolo in televisione

Dopo una breve pausa che ci aveva fatto pensare alla fine della querelle tra Morgan e Bugo, il cantautore milanese torna a fare il nome del suo ex amico e collega. Questa volta non si tratta però dell’ennesimo capitolo dello scontro che ha tenuto banco negli ultimi mesi, ma di un divertente siparietto che vede protagonista anche Simona Ventura.

Morgan, in una diretta Instagram con la conduttrice, ha infatti ricordato un episodio avvenuto molti anni fa: “Tu sei stata la prima a scoprire Bugo, l’hai portato a Quelli che il calcio…” – ha rivelato. Lo smarrimento di Super Simo era evidente nei suoi occhi, tanto che il cantante ha proseguito: “Ma non ti ricordi? Gli hai fatto pubblicità, sei stata la prima. Sei la scopritrice di Bugo, tu ci credevi. Ti parlo di 10 anni fa”.

Simona Ventura, sconcertata, ha confessato di non ricordare assolutamente l’avvenimento in questione. Tra le risate, il botta e risposta è proseguito con qualche dettaglio in più svelato da Morgan: “È venuto a Quelli che il calcio… perché ti piaceva il suo singolo, lui cantava sulla lavatrice. Mi ricordo perché io quella domenica c’ero”. A questo punto, la conduttrice non ha potuto far altro che andare a cercare qualche prova di questo episodio. Il risultato? Lo possiamo vedere su Instagram.

La Ventura ha infatti pubblicato la sua conversazione con Morgan e, subito dopo, l’esibizione di Bugo risalente proprio a 10 anni fa, quando il cantante aveva effettivamente portato sul palco il suo singolo C’è crisi. Per l’occasione, come possiamo vedere dal filmato condiviso dalla conduttrice, Bugo si era esibito seduto su una lavatrice, un richiamo al videoclip del brano in questione. La memoria di Morgan, a quanto pare, non ha fatto cilecca e Simona ha fatto ammenda pubblicamente: “Ebbene sì caro Morgan, avevi ragione tu. Chiedo scusa”.

A più di due mesi dal controverso Festival di Sanremo 2020 che ha dato vita alla querelle Morgan-Bugo, tra i due artisti non sembra essere ancora tornato il sereno. Per molto tempo non si è fatto altro che parlare del loro litigio sul palco dell’Ariston e delle continue frecciatine che si sono susseguite nelle settimane a venire. Ora l’attenzione su di loro sta scemando, ma il simpatico siparietto tra Marco Castoldi e Simona Ventura ha riacceso la curiosità dei fan.

