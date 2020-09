Morte Cerciello, l’accusato legge lettera di scuse durante processo

Finnegan Lee Elder, accusato dell’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ha chiesto scusa per la morte dell’agente avvenuta lo scorso 26 luglio 2019. Il ventenne statunitense, accusato di omicidio volontario assieme all’amico Gabriel Natale Hjorth, ha infatti spiegato durante l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Roma di essere pentito per quanto fatto quella notte, da lui definita la peggiore della sua vita in una lettera che ha letto in aula.

Omicidio Cerciello, le scuse di Elder in aula

Il giovane, imputato per aver sferrato undici coltellate contro il vicebrigadiere Cerciello Rega durante una collutazione per motivi di droga, ha così dichiarato in aula: “Voglio chiedere scusa a tutti, alla famiglia Cerciello e ai suoi amici. Al mondo intero. Quella notte è stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ora, ma non posso”.

loading...

Elder ha poi continuato spiegando che non si aspetta un perdono da parte della famiglia dell’agente per quello che ha fatto, ma spera almeno che un giorno ciò potrà accadere: “In carcere ho avuto la possibilità e il tempo di riflettere. Non voglio raccontare come si sono svolti gli eventi quella notte, perché già l’ho fatto nel corso degli interrogatori. Ma voglio dire che quella notte è stata la peggiore della mia vita, non perché sono in prigione, lontano da tutti. I motivi sono altri: ho tolto la vita di una persona, ho tolto un marito a sua moglie, ho rotto un legame tra fratelli. E ho tolto un figlio a sua madre. Non potrò mai perdonarmi tutto questo“.

Il ragazzo ha infine concluso dicendo: “Tutto ciò che posso dire è che provo del rimorso. Ho dolore per le sofferenze che ho arrecato. Sono dispiaciuto e molto triste per ciò che è successo a Cerciello”

Commenti

commenti