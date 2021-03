Mostra online dedicata a Donald Trump

Rassegna online dedicata a Donald Trump

In tempo di pandemia, viaggiare e visitare mostre è diventato difficile. Per questo, Google ha messo a disposizione Arts & Culture un servizio totalmente gratuito che permette agli utenti di assistere virtualmente alle monografie e mostre di alcuni tra i più iconici personaggi e artisti del nostro tempo. Per accedere, vi servirà digitare l’indirizzo: https://artsandculture.google.com/project

Come da titolo, proprio su questo portale, figura una raccolta di fotografie, documenti e materiale inedito sull’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Potrete accedere al progetto comodamente da casa, in una selezione di ben 1693 elementi che lo vedono protagonista.

Donald John Trump (New York, 14 giugno 1946) è un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, nonché 45º presidente degli Stati Uniti d’America dal 2017 al 2021.

Nato e cresciuto nel Queens di New York, figlio del facoltoso imprenditore Fred Trump, si è laureato in economia nel 1968. Nel 1971 è diventato presidente dell’azienda paterna, la Elizabeth Trump & Son, ribattezzandola Trump Organization. Ha esteso gli ambiti di attività dell’azienda, costruendo grattacieli (tra cui la Trump Tower), numerosi hotel (tra cui il Trump International Hotel and Tower), casinò, campi da golf e svariati altri edifici.

Le sue strategie di gestione del marchio e il suo stile di vita opulento hanno contribuito a renderlo un personaggio celebre, la cui fama è stata accresciuta da camei in film e serie televisive. Con un patrimonio stimato in 3,1 miliardi di dollari, nel 2018 si è classificato in 766ª posizione nella lista delle persone più ricche del mondo stilata da Forbes, che nel 2016 lo aveva indicato come la seconda persona più potente al mondo, dietro Vladimir Putin.

Trump, secondo molti, ha attuato politiche descritte come populiste, protezionistiche, isolazioniste e nazionaliste. Inizialmente aderente al Partito Riformista e al Partito Democratico, si è successivamente affiliato al Partito Repubblicano. Con questo, ha corso come candidato alle elezioni presidenziali del 2016, battendo a sorpresa la candidata democratica Hillary Clinton.

Durante la campagna elettorale e la sua presidenza, Trump ha fatto largo uso dei social network per diffondere notizie. Notizie spesso non supportate da fonti o cospirazioniste.