Mostra su Raffaello a Firenze, fino al 10 marzo 2021

Fino al 10 marzo 2021, presso Palazzo Vecchio a Firenze, arriva una mostra tutta dedicata a Raffaello, in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta cinquecento anni fa. L’esposizione è curata da Valentina Zucchi e Sergio Risaliti, con il sostegno del Comune di Firenze, MUS.E e il Palais de Beaux-Arts.

Le opere si concentreranno sul periodo in cui l’artista ha vissuto nella città di Firenze, cioè tra il 1504 e il 1508.

I curatori dell’esposizione hanno commentato così il progetto:

L’omaggio che la città di Firenze dedica a Raffaello nell’occasione del cinquecentenario della sua morte, riferito in particolare modo agli anni in cui l’artista si stabilisce in città, si pone come una pregevole occasione non solo per gustare la squisita finezza dei suoi disegni e la limpida qualità dei suoi dipinti, ma anche per beneficiare del ristoro più profondo e più autentico che la cultura può offrire a ciascuno di noi.

Il disegno di giovane fanciulla, voltata di tre quarti, in prestito eccezionale dal Museo di Lille, è un assoluto che risplende di una luce speciale in Sala d’Armi e contrappone la grazia e la venustà femminili al clamore cacofonico del nostro tempo, ferito da fatti atroci che aggiungono angoscia a disperazione per una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. La grazia e la bellezza di questo ‘diamante’ sembrano rassicurarci sull’esistenza di in un mondo migliore, di perfetta armonia, di cui l’arte di Raffaello è prefigurazione compiuta.