Mostra sulle donne a Brindisi, fino all’8 marzo 2021

Arriva la mostra dedicate alle donne

L’Associazione Toponomastica Femminile ha organizzato una mostra tutta dedicata alle donne e alle loro conquiste, in campo scientifico e non. L’esposizione si terrà presso il plesso Bilotta del Secondo Istituto Comprensivo di Francavilla (Brindisi) fino all’8 marzo 2021. Successivamente, sarà trasferita nel plesso San Francesco del Terzo Istituto Comprensivo.

L’Assessore alle Pari Opportunità, Sergio Tatarano, ha dichiaro in merito al progetto:

Nel solco delle iniziative in favore della parità di genere, portiamo una significativa mostra sulle scienziate in giro per le scuole di Francavilla Fontana. L’intento è declinare al femminile un mondo ancora con percentuali maschili superiori al 70%. Il lavoro di semina da parte dell’Amministrazione Comunale continua, certi come siamo che raccoglieremo una comunità più equa e quindi più libera.

Costo della visita

Ingresso gratuito

Associazione Toponomastica Femminile

Toponomastica femminile (Tf) nasce su facebook nel gennaio 2012 e si costituisce in associazione nel 2014 con l’intento di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società.

Il gruppo di ricerca, formato da oltre trecento associate/i e diecimila simpatizzanti fb, pubblica articoli e dati su ogni singolo territorio e sollecita le istituzioni affinché strade, piazze, giardini e spazi urbani in senso lato, siano dedicati a donne.

Sono partite le tante iniziative rivolte sia alla scuola, sia all’intera cittadinanza, attraverso concorsi e corsi di formazione, mostre fotografiche e documentarie, convegni e conferenze, performance e salotti letterari, itinerari turistici in ottica di genere e pubblicazioni.

Tf fa parte della Rete per la Parità e dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e la promozione delle iniziative educative e formative del MIUR sui temi della parità tra i sessi e della prevenzione alla violenza. Collabora e stipula convenzioni con atenei, centri studi, istituzioni, associazioni, gruppi di ricerca, testate giornalistiche. Partecipa nelle commissioni toponomastiche di alcune grandi città italiane. E ha esteso la sua azione in ambiti internazionali, ricevendo attenzione dai media europei ed extraeuropei e riconoscimenti dalle istituzioni comunitarie.