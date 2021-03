Mostra sulle statue di Antonio Cavona online

Le statue di Antonio Canova in mostra online

Il lungo periodo di pandemia non ci permette, purtroppo, di poter vedere dal vivo le opere dei nostri artisti preferiti, e non solo. Per questo motivo, Google ha inaugurato da un po’ un interessante servizio online, Arts & Culture, dove, comodamente da casa – e in maniera gratuita – potrete assistere a un’ampia selezione di quadri, statue, documenti, foto ecc… tra i più disparati personaggi icone del nostro tempo.

Tutto quello che dovete fare è collegarvi al sito: https://artsandculture.google.com/project

Come da titolo, in questa rassegna online sono presenti anche le meravigliose statue dello scultore Antonio Canova, in una selezione di ben 176.

Non vi resta altro che sedervi sul divano e immergervi in questo fantastico viaggio!

Chi era Antonio Canova

Antonio Canova (Possagno, 1º novembre 1757 – Venezia, 13 ottobre 1822) è stato uno scultore e pittore italiano, ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. Svolse il suo apprendistato a Venezia e nel 1779 si trasferì a Roma dove risiedette per il resto della sua vita. Sebbene viaggiasse spesso, la città per lui rappresentò sempre un imprescindibile punto di riferimento.

Intimamente vicino alle teorie neoclassiche di Winckelmann e Mengs, Canova ebbe prestigiosi committenti, dagli Asburgo ai Borbone, dalla corte pontificia a Napoleone, sino ad arrivare alla nobiltà veneta, romana e russa. Tra le sue opere più note si ricordano Amore e Psiche, Teseo sul Minotauro, Adone e Venere, Ebe, Le tre Grazie, il Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria, la Paolina Borghese e la Venere Italica.

Canova fu artista estremamente prolifico. Secondo il conteggio stilato dal Cicognara nel suo Catalogo cronologico delle opere di Antonio Canova, l’artista scolpì o rifinì personalmente 53 statue, 12 gruppi, 14 cenotafi, 8 monumenti, 7 colossi, 2 gruppi colossali, 54 busti, 26 bassorilievi, per un totale di 176 opere complete. Lasciò poi 22 quadri e un grandissimo numero di studi, disegni e modelli. Il tutto fu prodotto, se non si contano i lavori giovanili, in circa 30 anni di attività artistica.