Mostra virtuale su Leonardo Da Vinci

Il Museo Galileo di Firenze, visto il periodo di pandemia in cui visitare musei è diventato più difficile, ha messo a disposizione una mostra virtuale tutta dedicata a Leonardo Da Vinci. Per accedere, vi basta andare sul sito di riferimento: www.europeana.eu/it/exhibitions/the-colossus-of-leonardo-da-vinci

In un percorso suddiviso in capitoli, potrete ripercorrere passo, passo la storia del suo genio. Dagli esordi, fino al consolidamento dell’essere artista.

Qui sotto, un piccolo focus di quello che prevede l’esposizione:

Il progetto di Leonardo per la fusione del monumento equestre a Francesco Sforza (1401-1466) costituisce una delle sfide tecnologiche più audaci del Rinascimento italiano. La statua colossale non fu mai realizzata, ma grazie alle note e ai disegni originali di Leonardo, contenuti per la maggior parte in un quaderno conservato presso la Biblioteca Nazionale di Spagna, è possibile tentare la ricostruzione virtuale dell’intero processo di fusione al quale Leonardo aveva lavorato per molti anni. In questa mostra gli esperti del Museo Galileo di Firenze usano i manoscritti originali dell’artista e nuove ricostruzioni digitali per far rivivere l’incredibile progetto di Leonardo.