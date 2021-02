Mr. Rain smentisce il flirt con Elisabetta Gregoraci

Dopo mesi di indiscrezioni a riguardo, ecco finalmente svelata la verità: il rapper Mr. Rain non ha mai avuto una storia con la showgirl Elisabetta Gregoraci. La voce si era diffusa questo autunno, quando Elisabetta si trovava dentro la Casa del Grande Fratello VIP; qui, un ammiratore segreto era solito indirizzarle dei messaggi d’amore firmati sotto pseudonimo, che molti avevano attribuito proprio al rapper.

Intervistato da FQ Magazine, Mr. Rain ha chiarito una volta per tutti il gossip:

Ricordo che ero in studio, mi ha chiamato mia mamma urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi”. Pensavo stesse scherzando e invece mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a Battiti Live è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore.