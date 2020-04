Multata Sara Cunial deputata ex M5s: “Vado alla Camera”. Ma era in direzione mare

“Vado alla Camera”, ma era in direzione mare. La deputata Sara Cunial (Gruppo Misto) è stata fermata il giorno di Pasquetta dagli agenti di polizia locale di Roma sulla via del Mare, una delle principali arterie che portano ad Ostia. A riportarlo è Il Gazzettino.

La parlamentare 40enne di Bassano del Grappa (Vicenza) avrebbe così giustificato il suo spostamento:

“Mi sto muovendo per lavoro, sono un membro della Camera dei Deputati”, ha detto ai vigili urbani di Roma […] Ma non è bastato a convincere gli agenti del posto di blocco. il verbale sarebbe già stato compilato e la multa sarà recapitata a casa dell’onorevole nei prossimi giorni.

Sara Cunial, ex M5S, ora fa parte del Gruppo Misto e in passato aveva fatto parlare di sé per le sue posizioni No Vax. Come ricorda Il Gazzettino:

È alla prima legislatura, è stata eletta alle politiche del marzo 2018 nel collegio plurinominale Veneto 2 con la lista del Movimento 5 Stelle. Nota per le sue posizioni no vax, è stata espulsa giusto un anno fa, il 17 aprile 2019.

