Myanmar: arrestata la premio Nobel Aung San Suu Kyi

Colpo di stato in Myanmar. La premio Nobel, Aung San Suu Kyi, 74enne, leader nella difesa dei diritti umani e capo di fatto del governo, è stata arrestata. La notizia ha fatto il giro del mondo e ha trovato ufficialità nella notte tra domenica e lunedì, dal portavoce della National League for Democracy al governo. L’esercito birmano ha annunciato, dopo poche ore dall’arresto, l’imposizione di uno stato di emergenza per la durata di un anno. Nel frattempo, l’ex generale Myint Swe, uno dei due vicepresidenti, ricoprirà la carica di presidente.

I militari avevano denunciato irregolarità nelle scorse elezioni

Nelle ultime settimane, l’esercito aveva denunciato alcune irregolarità durante lo svolgimento delle elezioni dello scorso novembre che hanno visto uscire vincitrice proprio Aung San Suu Kyi, con 396 seggi nell’Assemblea Nazionale più 322 necessari per formare il governo. Si tratta di brogli negati dalla Commissione elettorale che però ha ammesso ci siano state delle imprecisioni nelle liste elettorali. Il portavoce, Myo Nyunt, ha dichiarato che, oltre alla leader, ci sarebbero stati anche arresti di altri esponenti politici.

Aung San Suu Kyi esorta il popolo a opporsi ai militari

“Esorto la popolazione a non accettarlo, a rispondere e a protestare con tutto il cuore contro il colpo di stato”, ha dichiarato la premio Nobel per la pace in una dichiarazione diffusa dalla Lega Nazionale per la Democrazia.

Banche chiuse e internet bloccato

Sono solo alcune delle conseguenze del colpo di stato. A causa dell’oscuramento di internet e delle reti di telefonia mobile inizialmente non è stato semplici riuscire a carpire informazioni in tempo reale, ma gli inviati sul posto hanno raccontato di cortei di carri armati nelle vie della capitale. Inoltre, l’Associazione birmana degli istituti bancari ha fatto sapere che tutte le banche del paese resteranno chiuse fino a nuovo ordine.