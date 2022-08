Myanmar: perla inesplorata con obbligo del visto

Il Myanmar, o Birmania che dir si voglia, è uno dei paradisi delle famose “terre rare” e, nel contempo, perla inesplorata, o quasi, del sud-est asiatico. Paese ricco di storia e cultura, il Myanmar ha molto da offrire ai visitatori in cerca di avventura e spiritualità. I numerosi templi, le pagode d’oro, i 2 mila chilometri di coste incontaminate, i paesaggi cinematografici, il Golfo del Bengala, le catene montuose: tutto incantevole, selvaggio e inaspettato. È una meta di viaggio non ancora inflazionata, nonostante l’originalità, che si trova geograficamente tra Cina, India, Thailandia, Laos, Bangladesh e le montagne dell’Himalaya, ma per essere visitata necessita di visto obbligatorio.

Un po’ di storia del Myanmar

Ha una storia di oltre 13 mila anni, fin quando a metà del IX secolo nacque il regno di Bagan fondato dal re birmano Anawratha, caduto per mano mongola nel XIII secolo e, poi, diviso in molti piccoli stati. Nel XIX secolo, il Myanmar divenne colonia britannica, del tutto sottomessa agli inglesi nonostante le rivolte e ben tre guerre sanguinose. Durante la Seconda guerra mondiale, in seguito all’invasione giapponese, iniziò un periodo di instabilità politica e sociale per ottenere l’indipendenza, fino al 2011, anno in cui si raggiunse una certa stabilità con la stesura della nuova Costituzione e l’elezione del primo Presidente del Myanmar, in 50 anni di storia. I problemi sociali, politici e, soprattutto, religiosi restano; le minoranze vengono costrette a lasciare i loro territori e a sfollare.

Richiedere il visto per il Myanmar

Il Myanmar ha un clima particolare, tre mesi d’inverno, tre d’estate e ben sei di stagione monsonica, da fine maggio a quasi fine ottobre. Escluso il periodo delle piogge torrenziali, sconsigliato quello estivo, date le elevate temperature, l’inverno è la stagione considerata ideale per visitare il Paese asiatico. Prima di partire, però, occorre richiedere il visto Myanmar online, altrimenti non è possibile entrare come turisti. Il visto Myanmar ha una validità di 90 giorni ed è obbligatorio, anche se può essere richiesto in modo semplice online senza recarsi in ambasciata, l’importante è soddisfare tutti i requisiti richiesti. Come detto, la durata del visto è di 90 giorni, il periodo di soggiorno per i turisti può durare al massimo 28 giorni, Myanmar viene rilasciato in media in una settimana (in caso di richiesta urgente entro le 24 ore). È l’elaborazione della richiesta di visto che non viene avviata con più di 30 giorni in anticipo rispetto alla data di arrivo in Myanmar. La data del viaggio, una volta comunicata, potrà essere modificata in qualsiasi momento, restando nei 60 giorni dalla prima data prevista e variata. Il visto vale per un solo ingresso in Myanmar, per il rilascio bisogna comunicare l’alloggio di pernottamento, e non il possesso del biglietto aereo; bisogna essere in possesso del passaporto del proprio Paese di provenienza, requisito richiesto anche per i minori, ed è importante stampare la lettera di approvazione del visto, ricevuta via mail, da portare con sé, in formato A4, pronta per essere mostrata a ogni richiesta delle autorità birmane.

Come entrare in Myanmar con il visto

Una volta richiesto e ottenuto il visto Myanmar online è fondamentale sapere che non si può entrare e uscire dal Paese asiatico via mare. L’ingresso è consentito solo tramite i tre aeroporti: Mandalay, Nay Pyi Taw e Yangon; oppure ai posti di frontiera: Kawthaung, Myawaddy, Rih Khaw Dar, Tachileik, Tamu e Htikee. Per entrare in Myanmar via mare, o da una qualsiasi altra località non compresa in quelle elencate, occorre chiedere e ricevere un visto speciale tramite ambasciata o consolato. Inoltre, il viaggio a carattere turistico non permette di svolgere attività lavorative, anche non retribuite, e richiede la prenotazione del viaggio di ritorno o di transito, da esibire al momento dell’arrivo in Myanmar.