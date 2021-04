Myrea Stabile: chi è, biografia, fidanzato e L’Isola dei Famosi 2021

Abbiamo imparato ad amarla in questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi di quest’anno. Sempre sorridente e ottimista, Myrea Stabile è ancora una concorrente del reality e sta dimostrando di avere grinta da vendere. Ma chi è Myrea Stabile? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più su di lei. Modella e influencer, è già stata presente in alcune trasmissioni televisive.

Chi è Myrea Stabile

Nome: Myrea

Cognome: Stabile

Data di Nascita: 16 settembre 1997

Luogo di nascita: Brescia

Età: 23 anni

Segno Zodiacale: Vergine

Biografia

Myrea Stabile, 23 anni, è apparsa sugli schermi nel programma tv “La pupa e il secchione (e viceversa)“, dove ne è uscita vincitrice. Ha partecipato anche in una puntata di “Ciao Darwin”, ed attualmente è una modella e influecer. È entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2021.

Vita Privata

Myrea Stabile, nasce a Brescia, il 16 settembre del 1997. Ha frequentato L’ISSA Europe, ovvero una scuola di certificazioni del settore fitness. Ha un passato come personal trainer, modella e hostess. Sulla sua vita privata non si hanno tante informazioni. Sappiamo che non ha avuto un’infanzia semplice, tanto da essersi confidata con alcune compagne d’avventura sull’Isola dei VIP. Ha raccontato di aver vissuto con la mamma e la sorella e di essersi dovuta rimboccare le maniche sin da piccola, arrivando a svolgere anche 3 lavori contemporaneamente per aiutare la famiglia che non aveva una condizione economica stabile. Nonostante il suo carattere sempre allegro e solare, l’esperienza in Honduras l’ha portata a fare i conti con il suo passato e una sera davanti al falò è crollata, lasciandosi andare a questa confessione, che si è conclusa con un pianto liberatorio e un abbraccio consolatorio di gruppo. Attualmente sembra che non sia fidanzata. È molto attiva sui follower, il suo profilo vanta oltre 130 mila fan.

Carriera e Lavoro

Raggiunge il successo con la sua partecipazione al reality L’Isola dei famosi 2021. Prima, però, Myrea era già apparsa sullo schermo, partecipando a programmi come “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age”. È stata anche presente in una delle puntate Belli Contro Brutti di “Ciao Darwin”, facendosi notare e amare dal pubblico. Ma, sicuramente, l’apice della sua carriera è stata raggiunta con la partecipazione, nel 2020, al programma La Pupa e il Secchione.

Isola dei Famosi 2021

Il 18 marzo 2021, Myrea inizia la sua avventura in Honduras. Stringe una bella amicizia con la naufraga Drusilla Gucci, rinnegata poi da quest’ultima. Myrea è stata eliminata nel corso della terza puntata al televoto, raggiungendo, come da programma, l’altra eliminata Vera Gemma su Playa Esperanza. Myrea, ha deciso di non abbandonare l’isola e cogliere questa seconda opportunità che le è stata data. Ora, le due amazzoni sono rientrate nel vivo del gioco, riunendosi su Playa Reunion con gli altri naufraghi.