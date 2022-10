Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu? Nozze, marito, lavoro

Nadia Cocconcelli, storica moglie di Angelo Sotgiu, è volto noto della tv sin dai tempi che furono. Non ha mai dato spettacolo della sua vita privata, per cui indaghiamo insieme sul suo conto.

Nadia Cocconcelli, nozze e marito

Nadia Cocconcelli ha conosciuto il noto cantante de I Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu, nel lontano 1976. L’amore li porta a convolare a nozze nel 1982. Insieme sono diventati genitori di Elena e Daniele. I due non sono mai stati interessati da crisi, pettegolezzi ed altro. Nonostante la relazione passata tra Angelo e la cantante Angela del gruppo, Nadia si è sempre fidata del marito.

Lavoro e carriera

Nadia non conquista fama per essere la moglie di Angelo bensì per la sua carriera. Da ragazza viene ingaggiata dal grande Pippo Baudo per esibirsi in numerosi programmi sia come cantante che come ballerina. In genere fa coppia in tv con sua sorella gemella Antonella con la quale diventa protagonista indiscussa del progetto Teatro Music Hall. Durante questo lavoro televisivo fa la conoscenza di quello che poi diventerà suo marito. Allora Angelo aveva appena chiuso la storia con la sua compagna di band Angela. L’amore a prima vista tra Nadia e Sorgiu li ha portati a stare insieme 40 anni senza mai stancarsi.