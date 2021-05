Nadia Rinaldi: chi è, carriera, marito, peso

Nadia Rinaldi è una delle attrici più conosciute in Italia. Nota al grande pubblico per i suoi ruoli divertenti e per la partecipazione, nel 2018, al reality L’Isola dei Famosi, Nadia è sempre stata un’icona anche per il suo aspetto fisico. Però, nel 2001, decide di cambiarlo drasticamente, sottoponendosi a bypass gastrico. L’attrice, dopo l’intervento, ha perso circa 80 kg.

Chi è Nadia Rinaldi

Nome: Nadia

Cognome: Rinaldi

Data di nascita: 13 Settembre 1967

Età: 53 anni

Altezza: 173 cm

Peso: 70 kg

Segno Zodiacale: Vergine

Luogo di nascita: Roma

Professione: Attrice

Profilo Instagram ufficiale: @nadiarinaldi

Biografia

Nadia Rinaldi è un’attrice romana molto conosciuta. Nata il 13 settembre del 1967, ha sempre mostrato sin da piccola grande passione e talento per la recitazione. Un connubio che la porterà, molto presto, a entrare nel mondo dello spettacolo. Lavora con i grandi colossi iconici italiani, tra cui Gigi Proietti e Christian De Sica. La sua carriera subisce un fermo, quando, nel 1998, viene arrestata per possesso di cocaina, finalizzata allo spaccio. Passato questo delicato periodo, Nadia si rimette in carreggiata, presenziando, prima nel salotto di Barbara D’Urso, come opinionista, e poi entrando nel cast de L’Isola dei Famosi nel 2018. Una nuova vita per Nadia, che la porta nel 2001 a sottoporsi a bypass gastrico, dopo l’intervento l’attrice ha perso quasi 80 kg.

Vita privata

Nadia Rinaldi, attualmente dovrebbe essere single. Non si hanno molte notizie sulla sua situazione sentimentale, sappiamo però molto dei suoi amori passati. Nadia ha avuto una relazione con Mauro Mandolini. Nel 2000 nasce il loro primo figlio Riccardo, ma i due, dopo poco si lasciano. Conosce Ernesto Ascione che sposerà nel 2003, ma il matrimonio terminerà. Successivamente, Nadia, si innamora del pittore Francesco Toraldo, e nel 2008, la coppia avrà una bambina, Francesca Romana. I due rimarranno legati fino al 2012.

Carriera e Lavoro

La carriera di Nadia è sempre stata costruita intorno al suo fisico robusto e al suo sorriso contagioso. La sua fama è, infatti, legata a ruoli comici. Esordisce nel mondo del teatro e la ritroviamo come protagonista in molti cine panettoni, con Christian De Sica e Massimo Boldi. A questi, seguiranno una serie di altri film di grande successo come: Vacanza di natale ’91, Quando eravamo repressi, S.P.Q.R.-2000 e 1/2 anni fa di Vanzina, Il fantasma dell’opera (di Dario Argento), Una milanese a Roma, in cui collabora con Nino Manfredi, e Miracolo Italiano. Diventa anche il volto di una delle serie tv più amate, Un Medico in Famiglia. Nel 2012, recita nel primo film di Alessandro Gassmann, Razzabastarda, mentre nel 2015 ottiene il premio Sette Colli. Nel 2018, diventa una concorrente de L’Isola dei Famosi. Attualmente, la troviamo come ospite e opinionista nel salotto di Barbara D’Urso.

Nadia Rinaldi instagram

Il profilo social di Nadia è molto attivo. Con quasi 70 mila follower, l’attrice romana condivide con i suoi fan scatti lavorativi e privati. La vediamo spesso protagonista di selfie con altri colleghi.