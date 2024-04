Nancy Brilli: “Con lei perchè costretta a farlo”, il dettaglio del passato sorprende

Nancy Brilli torna al centro dell’attenzione per un dettaglio del suo passato, un retroscena che fino ad ora non aveva mai rivelato prima.

Non servono presentazioni per parlare di Nancy Brilli, la nota attrice italiana che proprio di recente è stata eliminata dal suo percorso a Pechino Express, in cui con un suo collega rappresentava la coppia dei Brillanti. Un percorso importante il suo che le ha permesso di fare conoscere qualcosa in più della sua vita.

Eppure, il motivo che la riporta al centro dell’attenzione ha a che fare con il suo passato o per meglio dire con un dettaglio che riguarda la sua adolescenza e che forse fino a questo momento non aveva mai raccontato.

Torna indietro nel tempo, la bionda e ricorda sua madre, morta quando aveva solo dieci anni, un dolore che ancora oggi fatica a superare e che l’ha costretta a vivere insieme alla nonna, con cui però non aveva quel rapporto speciale che si può immaginare.

Nancy Brilli: “Mia nonna? Una donna che detestava le altre donne”

Insomma, incredibile da crederci ma è davvero cosi, Nancy Brilli nel suo passato non ha vissuto momenti di grande felicità, a cominciare dalla morte della madre, quando era ancora troppo piccola: “E’ stato talmente grande, tragico e sconvolgente, che la mia memoria l’ha completamente cancellato. Rimosso. Io non ricordo niente”. Arrivando poi alla sua vita insieme alla nonna, che non è stata esattamente come si poteva immaginare.

“Una donna che mi ha fatto solo da tutrice, e perché costretta a farlo. Una donna che detestava le altre donne, che per lei erano tutte stupide o tutte poco di buono, la classica madre italiana di figlio maschio, adorato” ha raccontato, un dettaglio non da poco che non ha fatto altro che farla crescere con delle convinzioni completamente diverse: ovvero quella di mostrarsi sempre comprensiva verso le altre donne, in virtù di quello che le era successo.

“Forse, proprio per questo, al contrario di mia nonna, io ho un immenso senso di protezione verso le donne, soprattutto quelle in difficoltà” ha infine concluso.