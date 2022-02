Napoli, 6 consigli per il vostro viaggio

E’ sufficiente una giornata a Napoli per scoprire con i propri occhi che è una città davvero magica, un luogo molto particolare, ricco di sfaccettature. Qui il moderno e le antiche tradizioni si incontrano, creando un mix davvero vincente.

Visitare Napoli non potrà che arricchirvi, a livello culturale, esperienziale ed emozionale. Ecco una “mini guida Napoli” per un soggiorno a da sogno nel bel capoluogo campano, per godere delle bellezze del posto ma anche di panorami unici e bontà gastronomiche!

Viaggio Napoli, come muoversi

State pensando a un soggiorno di qualche settimana oppure a una gita a Napoli di un giorno? Ovviamente, più tempo avete a disposizione più cose potrete vedere. Se avete in programma una vacanza vera e propria, potrete perdervi ad ammirare anche i dintorni di Napoli. Insomma, dovunque vi giriate, ci sarà da perdersi nelle bellezze, storiche e naturali. Ma se vi piace pianificare, ecco come fare.

1. Pianificare

Prima di tutto è importante pianificare il proprio soggiorno con cura ed attenzione, senza fretta. Non è necessario scegliere un viaggio organizzato a Napoli, potete fare tutto da soli. Le mete possibili sono davvero tante e tutte molto interessanti, quindi è bene che vi mettiate con calma e scegliate quale tipo di viaggio desiderate fare. Pensando a Napoli cosa vedere diventa un elenco lunghissimo; quindi tenete anche conto del tempo che avete a disposizione, meentre create il vostro itinerario personalizzato. Magari procuratevi una guida della città e della Campania in generale per capire cosa vedere a Napoli e dintorni: potrebbe risultarvi molto utile.

2. Napoli da vedere in poco tempo

Avete a disposizione solo qualche giorno? Allora vi converrà concentrarvi sulla città vera e propria che al suo interno ospita chiese, piazze, monumenti e musei di una certa rilevanza storica e culturale! Anche per i turisti per caso Napoli è magica; perdersi in un giro tra le vie del centro storico, gustando anche qualche prelibatezza, è d’obbligo! Tenete conto anche del periodo dell’anno in cui visiterete la città: potrebbe esservi utile per ricercare interessanti eventi tipici!

3. Napoli cosa visitare in più tempo

Se invece avete a disposizione più tempo visitate oltre alla città, i suoi incredibili dintorni. Chi ama il mare non può lasciarsi scappare mete quali le isole di Capri, Ischia e Procida, o città della costa campana come Amalfi, Sorrento e Positano: ognuno di questi incredibili luoghi, amati e visitati dai turisti di tutto il mondo, saprà regalarvi qualcosa di unico! Se invece prediligete una vacanza a Napoli a sfondo storico-culturale, non potrete lasciarvi sfuggire la meravigliosa Pompei, con i suoi prestigiosi scavi archeologici o l’incredibile e leggendaria reggia di Caserta!

4. Come arrivare

In base ai luoghi che desiderate visitare dovete anche pensare ai trasporti! Come giungere a Napoli? Le ipotesi possibili sono essenzialmente tre: in automobile, in treno o in aereo. Scegliete quella più appropriata per l’itinerario da voi scelto! Se deciderete restare in città potrete fare anche a meno dell’auto ma se il vostro desiderio è quello di spostarvi e di esplorare anche i dintorni, la macchina è d’obbligo! Potrete utilizzare la vostra o noleggiarne una quando giungerete alla meta per il vostro viaggio a Napoli. Non mancheranno comunque autobus e treni a tutte le ore del giorno.

5. I souvernir delle vacanze a Napoli

Non vorretete visitare Napoli e tornare a casa a mani vuote? Acquistate qualche souvenir tradizionale: i più consigliati sono i scaramantici cornetti, la maschera di Pulcinella, simbolo del folclore napoletano e romantici quadretti della città e della Campania in generale. Non potrete sottrarvi alle prelibatezze gastronomiche di questo posto. Consigliatissimi i menù di pesce ed i dolci tipici: sfogliatelle, pastiera, struffoli, golose pasterelle. A voi la scelta!

6. Dove soggiornare

Infine, il consiglio più prezioso di tutti, è quello di prenotare un luogo in cui pernottare prima di partire. Un bb al centro storico, ad esempio, potrebbe essere la base ideale per le vostre visite in città e non solo! Trovandovi in Via dei Tribunali sarete anche vicini alle migliori pizzerie della città partenopea.