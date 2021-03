Napoli, carabinieri denunciano la titolare di un bar. Sanzionati 4 clienti che “giocavano a calcio”

I Carabinieri della stazione Napoli Marianella, nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli per il contrasto al lavoro nero e al rispetto della normativa covid, hanno denunciato una 62enne titolare di un bar in piazza Marinella.

Napoli, nel bar si “giocava a calcio”

Ieri sera, i Carabinieri hanno trovato all’interno del locale un lavoratore non assunto regolarmente. Durante i controlli i carabinieri hanno sorpreso all’interno del bar 4 ragazzi. Stavano giocando a calcio balilla. Ovviamente non rispettavano per niente le distanze di sicurezza. E le mascherine? Quelle rappresentano, per molti, degli hobby. Per cui si può scegliere se indossarle o meno. Non dimentichiamo però che la Campania, come quasi tutta Italia, è in zona rossa ormai da settimane. Non solo la mascherina è d’obbligo. E’ anche vietato il contatto ravvicinato con tutti. Anche tra i “conviventi” di uno stesso comune.

Le sanzioni

I giovani sono stati tutti sanzionati per l’inosservanza delle normative anti-contagio. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.