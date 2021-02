Napoli, coppia di anziani investiti da un furgone. Stavano attraversando la strada

Terribile incidente in provincia di Napoli. Poteva scapparci il morto. A quanto pare, forse l’epilogo è meno tragico di quanto ci si sarebbe aspettati. Ma resta ancora da vedere. Per le vittime solo tanta paura. E non solo per loro. Così una coppia di anziani di 80 e 72 anni è stata investita in mezzo alla strada. E’ successo intorno alle 13.30. Teatro dell’incidente Viale della Resistenza a Calvizzano, Napoli.

Napoli, anziani investiti. La dinamica

Il conducente non si è fermato quando si è accorto dell’incidente. Forse preso dal panico è fuggito subito dopo. I due anziani invece sono stati immediatamente trasportati in codice rosso presso l’ospedale di Pozzuoli. Per fortuna sono coscienti. Secondo il parere dei medici non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Marano per risalire all’identità del conducente del mezzo sono in corso. Tutti si aspettano che sia il guidatore a fare il primo passo e che si costituisca alle autorità. Le prossime ore saranno decisive in tal senso,