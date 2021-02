Napoli, in due agli arresti domiciliari. Uno esce in bici per comprare le sigarette. Un altro “trascorre la notte” in albergo. Arrestati

Napoli, arresti domiciliari. Due persone, che avrebbero dovuto restare presso il proprio domicilio per scontare la condanna con i familiari, sono stati rintracciate dai carabinieri. Non erano regolarmente a casa. Ma in giro a condurre una vita normale come tutti. E come se niente fosse. Uno era uscito in bici. Doveva comprare le sigarette. O almeno questo avrebbe dichiarato ai carabinieri. Un altro è stato trovato in albergo.

Napoli, in due ai domiciliari. Controlli in provincia

I Carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per evasione Daniele Della Rocca, 35enne del posto sottoposto ai domiciliari. Durante uno degli svariati controlli, Della Rocca non era regolarmente in casa. I militari lo hanno incrociato in Via Venezia, in sella ad una bici. Quando gli è stato ricordato che non fosse possibile uscire liberamente, il 35enne ha giustificato la violazione dicendo di dover comprare le sigarette.

La seconda “evasione”

Stesso reato contestato a Giuseppe Giaccio, 42enne di Arzano, arrestato dai militari della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Nonostante gli arresti domiciliari, l’uomo è stato rintracciato in una camera di hotel della circumvallazione esterna. Non ha fornito alcuna giustificazione ed è finito in manette.

Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.