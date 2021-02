Napoli, sorpresa nei “pantaloni”. Arrestato

Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Massimiliano Lenta, 47enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, l’insospettabile sorpresa

I militari hanno bloccato un giovane in un androne di un palazzo in Via Fellini. Nei pantaloni due dosi di droga, una di cocaina e una di eroina, verosimilmente appena acquistate. Nello stesso stabile, i carabinieri hanno notato un movimento sospetto tra le scale e al terzo piano trovato Lenta. Dopo un vano tentativo di fuga, ovviamente finito male, il 47enne è stato bloccato. Successivamente è stato trovato in possesso di 12 dosi di crack, 18 di cobret, 12 di cocaina e 4 di eroina. Nelle tasche anche 474 euro in contante ritenuto provento illecito.

L’arresto

In manette, Lenta è stato trasferito immediatamente al carcere napoletano di Poggioreale. L’acquirente, sorpreso con le due dosi, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti