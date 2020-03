Napoli, vigile del fuoco positivo al test: l’uomo è stato ricoverato nell’ospedale San Paolo

By

All’ospedale San Paolo è stato riscontrato nelle ultime ore il primo caso di coronavirus, esattamente a Fuorigrotta. Un uomo di 41 anni arrivati in tarda mattinata ieri, nel presidio di via Terracina, è stato subito isolato e assistito come caso sospetto fino all’esito del tampone.

I test svolti per accertare la presenza o meno del virus cinese, hanno poi di conseguenza confermato poco prima delle 21 la presenza del virus per cui state svolte le consuete pratiche per il trasferimento dell’uomo presso l’ospedale Cotugno dove è stato ricoverato.

Parliamo di un vigile del fuoco napoletano che da più o meno una settimana accusava febbre e che appena arrivato all’ospedale San Paolo è stato immediatamente assistito dentro le tende appositamente allestite per filtrare e seguire ogni caso sospetto di coronavirus.

Infine, stando alle primissime ricostruzioni risulta che l’uomo di 41 anni non si era minimamente spostato ne’ aveva avuto modo di recente di frequentare luoghi o regioni a forte rischio ma di recente era stato nel Cilento.

