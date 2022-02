Natalità, Italia ultima nell’Unione Europea

I dati sulla natalità, anzi sarebbe il caso di dire sulla denatalità in Italia sono davvero preoccupanti. Ormai da qualche anni la voce “tasso natalità Italia” rappresenta la spia di un problema sociale, e domani anche economico, del quale nessuno sembra davvero volersi occupare.

Natalità Italia in cifre

L’Italia è l’ultima nell’Unione Europea in quanto a numero di nascite; siamo all’8 per mille a fronte della media del 10 per mille nell’Unione. Nel 2020, per i dati Istat nascite sul territorio sono state 404.892, 15mila in meno rispetto al 2019; e il 2021 ci è chiuso con un calo nascite di circa 12.500 bambini.

In tasso natalità in Europa va un po’ meglio, in generale. Quanto meno, il rapporto ra nescite e decessi è praticamente alla pari. Ma c’è da considerare che l’aumento della natalità europea non è certo un merito dei Paesi del Vecchio Continente: sono piuttosto i migranti a fare molti figli, alzando così le statistiche.

Nascite Italia, il quadro storico

Dal 2015, la popolazione UE è passata da 508,3 milioni di persone a 510,1, sempre però grazie alla massiccia presenza di immigrati. Se si guarda infatti al tasso dei residenti autoctoni, il calo delle nascite è evidente, e i nuovi nati sono meno di chi lascia questo pianeta.

L’ISTAT aveva già annunciato calo nascite e residenti in Italia, per la prima volta dal censimento ufficiale dell’Unità. Gli italiani sono sempre di meno; nel 2015 eravamo diminuiti per 130.061 unità, gli immigrati sono aumentati avevano sfondato il tetto delle 11mila unità.

Calo nascite Italia, i motivi

Una situazione che pone molti interrogativi. Perché le coppie fanno pochi figli?

La media è solo di 1,3 figli a donna, fra l’altro avuti in età sempre più avanzata. La crisi economica e la scarsità di misure a favore della famiglia sono certamente correlate a questa denatalità. Il fatto che molte giovani coppie debbano attendere prima di mettere su famiglia è dovuto alla scarsità di certezze nel campo economico e lavorativo.

Anni fa, l’allora ministro della Salute Lorenzin aveva detto: “Già sappiamo quanto sarà la popolazione anziana tra quindici, venti o trent’anni e quindi possiamo dire apertamente che il tema il crollo del numero nascite in italia nel nostro Paese è un tema che dobbiamo affrontare da più punti di vista e che deve essere centrale“.

Lo stato ha anche introdotto dei bonus neonati, con l’obiettivo di sostenere le giovani famiglie. Ma non sno cert cifre che possono spingere una coppia a fare un figli. Inoltre, sempre più ragazzi italiani si spostano all’estero. E così, lentamente ed in assenza di politiche di aiuto alle famiglie, i bambini nati in Italia sono sempre meno e la società invecchia e si spopola.

Natalità, i mesi più “proliferi”

L’istat, mentre calcola quante nascite in Italia avvengono ogni anno, tiene il conto ogni mese. Così si può scoprire i mesi con più nascite; al primo posto c’è settembre, seguito da ottobre. Un po’ come se le feste natalizie fossero un buon momento per mettere su famiglia.

E’ un dato costante, nel calcolo delle nascite in Italia per mese, questo “predominio” dell’aautunno. E invece il mese con meno neonati? A metà primavera: aprile.