Natascia di Temptation Island 2021: chi è, lavoro, fidanzato Alessio, altezza, video hot

Natascia fa parte di una delle sei coppie che sono appodate a Temptation Island, programma in onda su canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il suo cognome è Zagato ed ha 31 anni. Nata a Potenza Picena, in provincia di Macerata, Natascia è figlia unica, e si è diplomata presso il Liceo Socio Psico Pedagogico di Recanati, per poi proseguire i suoi studi come estetista, lavoro che svolge attualmente. Natascia è fidanzata da 2 anni con Alessio Tanoni, di sette anni più piccolo. I due, che si sono conosciuti grazie alla mamma di lui, proprietaria di un salone di parrucchiera, convivono da circa un anno a casa di Natascia. E’ proprio lei a chiamare Temptation Island, in quanto non riesce più a gestire le continue critiche e i continui giudizi da parte del fidanzato, sia sul suo modo di essere che sul suo abbigliamento. Atteggiamento che ha portato a spegnere il rapporto dopo così poco tempo. Dal canto suo, anche il fidanzato Alessio dice di sentirsi trascurato.

Natascia di Temptation Island 2021 – Scheda

Nome: Natascia

Cognome: Zagato

Data di nascita: 18 gennaio 1990

Età: 31 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Luogo di nascita: Potenza Picena (Macerata)

Professione: estetista

Altezza: 1,55 cm

Profilo instagram ufficiale: @natascia_zagato

Natascia di Temptation Island 2021 chi è

Natascia Zagato è nata a Potenza Picena, in provincia di Macerata, nel 1990, quindi ha 31 anni. Non sappiamo molto sulla sua vita privata. Natascia è figlia unica, e, lavora come estetista. Attualmente è fidanzata da due anni con Alessio Tanoni, classe 1997. I due si sono conosciuti grazie alla mamma di lui che possiede un salone di parrucchiera dove andava spesso Natascia. Natascia e Alessio convivono da un anno a casa di lei.

Natascia Zagato e Alessio Tanoni

Natascia e Alessio sono una delle sei coppie che hanno scelto di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. I due stanno insieme da 2 anni, e convivono da uno nella casa di Natascia. Lei ha sette anni in più del fidanzato, ma questo gap inizialmente non sembra esser stato un problema. A decidere di partecipare alla trasmissione è proprio lei, in quanto sembrerebbe che la loro relazione sia cambiata dopo che il fidanzato Alessio ha scoperto alcune cose riguardanti il passato di Natascia, di cui non era a conoscenza. In seguito a questo episodio, Natascia dice di vivere un rapporto spento e di sentirsi sempre giudicata da lui.

Natascia Zagato video hot

Sembrerebbe che a far infuriare Alessio, siano stati dei video hot che Natascia aveva conservato sul proprio telefono. Il protagonista del video sarebbe un uomo e risalirebbe a quando Natascia e Alessio non stavano ancora insieme.

Natascia Tempation Island 2021

Mercoledì 30 giugno, è iniziata la nuova edizione del programma tv Temptation Island, in onda su canale 5, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, metteranno alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, tra tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie partecipanti, troviamo anche Natascia e Alessio, con sette anni di differenza. A chiamare la trasmissione è proprio Natascia.

Natascia Zagato instagram

Al momento, l’account instagram di Natascia risulta privato. Non sappiamo se sia sempre stato così, oppure è stato momentaneamente disattivato vista la sua partecipazione a Temptation Island 2021.