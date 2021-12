Nathaly Caldonazzo: chi è, età, figli, compagno, Gf Vip

Nathaly Caldonazzo è una famosa attrice e showgirl, nata a Roma nel 1969. Il suo primo ruolo, a cui deve la notorietà, risale alla fine degli anni ’90 quando entra nel corpo di ballo del Bagaglino. Nathaly, nel frattempo, ha costruito un’importante carriera che l’ha portata anche a partecipare ad alcuni reality, come Temptation Island Vip 2019, dove partecipò insieme al suo ex compagno, Andrea Ippoliti. Attualmente è una concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 6. Entrata in casa la scorsa settimana, quindi tre mesi dopo i primi ingressi, la Caldonazzo sta già dando prova del suo carattere forte e determinato.

Nathaly Caldonazzo – dettagli informazioni

Nome: Nathaly

Cognome: Caldonazzo

Data di nascita: 24 maggio 1969

Età: 52 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Luogo di nascita: Roma

Professione: Attrice e Showgirl

Profilo Instagram ufficiale: @nathaly.caldonazzo

Nathaly Caldonazzo chi è, biografia, infanzia, ruoli tv

Nathaly Caldonazzo, classe 1969, nasce a Roma. Ha una sorella maggiore di nome Patrizia. Sua madre è una conosciuta ballerina e coreografa di origini olandese, e Nathaly prende sicuramente da lei la passione per il ballo e per il mondo dello spettacolo. La sua carriera, infatti, inizia quando lei è ancora giovanissima, entrando in alcuni famosi corpi di ballo in televisione. Il ruolo che l’ha resa famosa, arriva nel 1997 quando entra a far parte della Compagnia de Il Bagaglino. Attualmente è una concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 6. Entrata in casa la scorsa settimana, quindi tre mesi dopo i primi ingressi, la Caldonazzo sta già dando prova del suo carattere forte e determinato.

Nathaly Caldonazzo carriera professionale

La sua carriera, infatti, inizia quando lei è ancora giovanissima, entrando in alcuni famosi corpi di ballo in televisione. Il ruolo che l’ha resa famosa, arriva nel 1997 quando entra a far parte della Compagnia de Il Bagaglino. Proprio all’interno dello show di Pier Francesco Pingitore ricopre il ruolo di primadonna. Da lì la sua carriera subirà un’importante successo che la porterà a partecipare a varietà televisivi fino ad arrivare in teatro, nella “Bisbetica Domata” di William Shakespeare. Nel piccolo schermo prende parte ad alcune fiction importanti, come “Positano” e “Centovetrine”. Al cinema la troviamo a recitare in “Paparazzi” e “Nessuno mi crede”.

Nathaly Caldonazzo reality

Nel 2017, la Caldonazzo partecipa al suo primo reality, l’Isola dei Famosi. Nel 2019, partecipa a Temptation Island Vip, insieme al suo ex compagno, Andrea Ippoliti. Attualmente è una concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 6. Entrata in casa la scorsa settimana, quindi tre mesi dopo i primi ingressi, la Caldonazzo sta già dando prova del suo carattere forte e determinato.

Nathaly Caldonazzo e Massimo Troisi

Nathaly Caldonazzo ha avuto una storia d’amore molto importante insieme al grande Massimo Troisi. La loro relazione, iniziata negli anni 90 è terminata con la morte dell’attore.

Nathaly Caldonazzo figlia

La Caldonazzo ha una figlia di nome Mia, nata dalla sua relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano.