Natura e bellezza: Alia Skin Care

Il mondo della cosmesi è in constante crescita per via di un’ ampia richiesta. Questa arriva sia da uomini che da donne che vogliono prendersi cura della propria pelle. I clienti richiedono prodotti naturali, in modo da non contaminare la propria pelle con agenti chimici con possibili risvolti negativi in futuro. Alia Skin Care nasce esattamente per questo motivo e si fa guidare dai sapori e dagli odori della sua terra di origine: la Sicilia.

Tra sensi e paesaggio

La ricerca di elementi di origine naturale tra i vari anfratti del paesaggio siciliano è il primo passo per la creazione dei prodotti di Alia Skin Care. Il primo elemento con cui ci scontriamo è l’uliveto di famiglia a Trapani. appartenente alla famiglia della Dottoressa Debora Pollina da anni. Proprio da quell’ulivo, si ottiene l’olio extravergine di oliva. Una ricetta naturale ideale per la creazione di creme ed oli naturali per rendere la pelle morbida ed elastica.

Il secondo passo è quello di trovarci davanti alle note saline siciliane. Trapani è ben nota per due elementi: i dolci alla mandorla, e le saline che ne delineano il paesaggio e il territorio. Questo secondo aspetto è la chiave principale per la creazione delle creme di Alia Skin Care. L’ingrediente segreto è proprio la mandorla e le sue proprietà esfolianti e rilassanti per la pelle. La soluzione salina, grazie ai suoi granuli, garantisce un ottimo scrub ed una pelle sempre più liscia e priva di imperfezioni. Le saline sono una vera e propria riserva naturale, riconosciuta tale già dal 1995 e si estendono per ben mille ettari! Infatti, il composto possiede non solo il noto sale marino integrale, maanche un cristallo di cloruro di sodio unito ad un misto di minerali. Ciò avviene grazie al processo di evaporazione del tutto naturale, grazie alla presenza di un caldo Sole.

Terzo, ma non ultimo elemento

Per terzo, ma non ultimo elemento, abbiamo il più importante e più amato a livello internazionale: gli agrumi. Lo stesso Goethe, quando sostò in Sicilia per via del suo Grand Tour, lodò gli agrumi dell’isola sia per il loro sapore sia per il loro odore. L’olio emolliente di Alia Skin Care nasce proprio dalla volontà di integrare all’interno dei suoi prodotti anche questo lato lodato da poeti e scrittori della Sicilia. L’olio emolliente ha la funzione di dare nutrimento alla vostra pelle. Sarebbe consigliabile usarlo dopo una ceretta o dopo aver preso troppo Sole in spiaggia.

L’incremento della cosmesi naturale

La presenza di elementi naturali all’interno delle creme sta diventando un tassello indispensabile per la vendita e la produzione di cosmesi. Perché questo? Per due elementi fondamentali. In primis, la riduzione di agenti chimici permetterà di avere un minore impatto ambientale dato che alcune sostanze sono altamente nocive per l’ambiente. Secundis a causa dell’aumento di allergie e irritazioni sulla pelle causate da creme ricche, troppo ricche, di agenti chimici. Per questo molti clienti stanno optando per prodotti naturali. Questi articoli permettono una sana conservazione della pelle e sono privi di forti reazioni allergiche.