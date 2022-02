Nausea cause e cure

La nausea è una sensazione di malessere in prossimità dello stomaco e della gola; comporta spesso anche una sensazione di vomito. Questo fastidio può insorgere all’improvviso, e permanere per tempi più o meno lunghi; altre volte ci sono per la nausea cause ben individuabili.

Il senso di nausea di per sè non si può definire una condizione patologica, ma piuttosto un sintomo, un campanello d’allarme che ci indica che qualcosa non va. Per questo motivo non va mai sottovalutata, in particolar modo quando si tratta di nausea continua, oppure se c’è uno stretto collegamento fra nausea e vomito. Tenere monitorato quando e con che frequenza si presenta, è molto utile per cercare con il proprio medico curante i più adatti rimedi per la nausea.

Mal di stomaco e nausea

Le cause che la possono scatenare questo senso di vomito sono molteplici e possono essere suddivisi in macrocategorie:

Le sensazioni di nausea dopo mangiato possono essere provocate da gastrite cronica, indigestione, cirrosi, epatiti, reflusso gastroesofageo, patologie del pancreas e problemi intestinali.

possono essere provocate da gastrite cronica, indigestione, cirrosi, epatiti, reflusso gastroesofageo, patologie del pancreas e problemi intestinali. Per le donne incinta, la nausea mattutina è tipica soprattutto nei primi sei mesi di gestazione, dovuta principalmente ai forti cambiamenti ormonali a cui il corpo è sottoposto. In questo caso capita spesso di vomitare, ma non è quasi mai una cosa patologica.

è tipica soprattutto nei primi sei mesi di gestazione, dovuta principalmente ai forti cambiamenti ormonali a cui il corpo è sottoposto. In questo caso capita spesso di vomitare, ma non è quasi mai una cosa patologica. Può anche essere collegata a un malessere generale, associata ai giramenti di testa e quindi alla mancanza di equilibro . Casi eclatante sono la labirintite o il mal d’auto. Legata sempre alla macrocategoria dell’equilibrio c’è la cefalea, ovvero il mal di testa forte; può indurre ad intensi e fastidiosissimi stati di nausea, o anche a reazione forti come vomitare.

. Casi eclatante sono la labirintite o il mal d’auto. Legata sempre alla macrocategoria dell’equilibrio c’è la cefalea, ovvero il mal di testa forte; può indurre ad intensi e fastidiosissimi stati di nausea, o anche a reazione forti come vomitare. E’ molto frequente anche in chi segue un’alimentazione poco corretta e soprattutto a chi soffre di disturbi alimentari come l’anoressia o la bulimia.

Nausea rimedi

Per trovare efficaci rimedi contro la nausea è necessario individuarne la causa; a tale fine è necessario riferire al medico i propri sintomi affinché possa prescrivervi delle analisi e degli esami mirati.

Se la nausea è di natura psicologica potrà essere sufficiente cambiare stile di vita e cercare di evitare situazioni stressanti.

Negli altri casi rimedi contro il vomito possono essere specifici farmaci e con dieta leggera composta prevalentemente da cibi solidi.

L’alimentazione infatti gioca un ruolo molto importante nel caso di prevenzione e rimedi nausea, quindi pasti poco abbondanti ma frequenti, evitando prodotti grassi o eccessivamente speziati. Lo stomaco peggiora se è troppo vuoto o se gli zuccheri nel sangue hanno un livello eccessivamente basso.

In gravidanza

Non appena si resta incinta, è utile sapere come far passare la nausea. Per quel che riguarda le nausee mattutine della gravidanza la cosa migliore è intervenire subito al risveglio, se possibile ancora prima di alzarsi dal letto. Generalmente è sufficiente mangiare un po’ di carboidrati come grissini, fette biscottate o pane tostato perché assorbono i succhi gastrici in eccesso.

In generale bere acqua è molto importante, però ci sono alcune bevande che invece peggiorano il problema della nausea come il caffè. Può essere utile bere lentamente un bicchiere d’acqua frizzante con qualche goccia di limone oppure preparare un infuso a base di zenzero.

Tra le buone abitudini per prevenire questa fastidiosa sensazione c’è l’attività fisica, soprattutto quando quest’ultima è connessa a problemi digestivi. Una vita sedentaria può indurre al vomito perché lo stomaco rimane compresso bloccando la digestione.