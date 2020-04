Nel silenzio dello zoo chiuso, nasce l’amore tra due panda

L’evento è storico: a Hong Kong due panda si sono finalmente accoppiati. La direzione ora spera in una gravidanza.

A causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Coronavirus, lo zoo di Hong Kong è momentaneamente chiuso al pubblico. Sarà anche per questa ritrovata ventata di discrezione e di privacy che due panda giganti – nel silenzio della struttura libera da sguardi indiscreti – hanno ritrovato l’amore, per dirla con un pizzico di romanticismo.

Due esemplari di panda si sono infatti accoppiati tra l’entusiasmo generale: la specie è infatti per natura pigrissima, anche nelle effusioni e nello scambio di coccole, e anche per questo motivo rischia l’estinzione, proprio perché le gravidanze non sono – purtroppo – frequenti.

Per cui, l’intera direzione del giardino zoologico ora aspetta con trepidazione buone nuove da Ying Ying e Le Le, rispettivamente una femmina e un maschio di 14 anni. Pensate che, nonostante i due panda abbiano raggiunto la maturità sessuale da tempo, non era mai accaduto che la coppia cedesse all’istinto naturale dell’accoppiamento.

I due panda sono arrivati nello zoo nell’ormai lontano 2007 e, a dispetto dei tentativi ripetuti di far nascere l’amore tra la coppia, nessuno era mai riuscito a unirli come è accaduto in questi giorni. Tanto che la direzione del giardino zoologico aveva preferito ricorrere all’inseminazione artificiale, che si era rivelata altrettanto fallimentare, a causa dei ripetuti aborti di Ying Ying. Curioso che, alla fine, sia bastata un po’ di privacy per far accadere quanto non era mai accaduto: e ora la speranza è che, senza la mano invadente dell’uomo, la natura riesca a fare il suo corso.

La notizia dell’avvenuta gravidanza (o meno) si saprà tuttavia solo a giugno. Il periodo dell’accoppiamento dei panda giganti va infatti da marzo a maggio e la gestazione va dai 72 ai 324 giorni. Incrociamo le dita, dunque: al momento, la specie conta solo 1800 esemplari nel mondo.

