Nessun morto in Lombardia, la spiegazione dell’epidemiologo

Vittorio Demicheli spiega il dato dei zero decessi in Lombardia nel bollettino della Protezione civile di domenica

Zero decessi per il coronavirus in Lombardia, almeno stando al bollettino diffuso dalla Protezione civile nella giornata di ieri, domenica 24 maggio. Un dato che ha stupito molti, e circola l’ipotesi che la rete ospedaliera e le anagrafi dei Comuni lombardi non abbiano trasmesso tutti i dati aggiornati. “Restano da fare verifiche coi Comuni, ma il segnale resta chiaro. E non ci sarebbe troppo da sorprendersi”, ha detto al Corriere della Sera Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano ed epidemiologo alla guida della task force regionale.