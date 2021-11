Nicol Amici 21: chi è, cognome, età, vita privata, instagram, testo inedito Onde

Nicol è una giovane cantante, di 21 anni, allieva nella classe di Amici 21. Ottiene la squadra grazie a Rudy Zerbi, e di cognome fa Castagna. Vive a Vicenza con sua mamma alla quale è molto legata. Ha raccontato di voler contribuire ad aiutare la mamma che in questi anni si è sacrificata per la famiglia. Figlia di genitori separati, ha raccontato di non aver accettato di buon grado da subito il nuovo compagno della madre, con il quale adesso va molto d’accordo.

Nicol Amici 21 – dettagli sintesi

Nome: Nicol

Cognome: Castagna

Data di nascita: 5 dicembre 1999

Età: 21 anni

Segno Zodiacale: Sagittario

Luogo di nascita: Vicenza

Professione: Cantante

Profilo Instagram ufficiale: @nicolesenzae

Nicol Amici 21 chi è, vita privata, data di nascita

Nicol Castagna è nata a Vicenza il 5 dicembre del 1999. Appassionata di musica sin da piccola, si approccia al canto che è quasi maggiorenne, iniziando con la riproduzione di cover di canzoni famose. Pubblica i suoi video sul canale You Tube ottenendo un gran numero di visualizzazioni e un gran successo. Nicol Castagna da settembre 2021 è un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi 2021, gareggiando in squadra con Rudy Zerbi.

Nicol Amici 21 instagram

Con oltre 44 mila followers, il profilo instagram di Nicol non è molto attivo. A oggi, sono solo 18 i post pubblicati che la ritraggono impegnata nei suoi progetti musicali.

Nicol Amici 21 testo Onde

Sento nell’aria

che tu mi stai cercando per la strada

hai chiesto il mio nome

quella sera in quel locale a quella festa

non volevo andarci

giro dalle tue parti

passiamo la notte a guardarci

senza nemmeno toccarci

Ma non so se mi va

di tornare a casa ora

nella tua macchina

ti urlerei a squarciagola

che nessuno ci sente

ci scambiamo la pelle

non ci resta niente

Ok ok

sento l’high five

tra i miei e i tuoi segreti

tra i nostri problemi

in questa corrente

voglio naufragare

tra le tue onde

Restiamo dall’alba al tramonto

soli su un’isola deserta

dove tutto sembra più profondo

cos’è che ci ha dato alla testa?

Ok ok

voglio naufragare fra le tue onde

E’ da giorni che mi chiedi di vederci

Tutta l’estate ci siamo persi sotto la luna

Ma è da giorni che sto cercando una via d’uscita

Tu sempre qui nella via di casa

Non vuoi farla finita ma non so se mi va

Di parlare ore e ore

nella tua macchina quanti sbalzi d’umore

che nessuno ci sente

ci scambiamo la pelle

non ci resta niente

Ok ok

sento l’high five

tra i miei e i tuoi segreti

tra i nostri problemi

in questa corrente

voglio naufragare

tra le tue onde

Restiamo dall’alba al tramonto

soli su un’isola deserta

dove tutto sembra più profondo

cos’è che ci ha dato alla testa

Ok ok

ok ok

voglio naufragare tra le tue onde

Le tue pupille parlano

noi ce ne stiamo chiusi

colori ambra dentro una bolla di sabbia

ti vengono a prendere

tu vienimi a prendere

Restiamo dall’alba al tramonto

soli su un’isola deserta

dove tutto sembra più profondo

cos’è che ci ha dato alla testa

Ok Ok

Voglio naufragare fra le tue onde