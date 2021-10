Nicola Gf Vip: chi è, cognome, genitori, Miriana Trevisan

Nicola Pisu, è uno dei concorrenti del Gf Vip 6, di questa edizione. Nicola è noto al pubblico per una vicenda che destò non poche polemiche. Sua madre è Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo Mirigliani, storico organizzatore del concorso di bellezza Miss Italia. Nel febbraio del 2020, sua madre rende nota la denuncia fatta ai danni del figlio Nicola proprio per salvarlo dalla tossicodipendenza. Oggi Nicola Pisu ringrazia sua madre per averlo aiutato e reso libero dalla tossicodipendenza. Ora che si trova all’interno della casa del Gf Vip, si è legato, o forse è melgio dire innamorato, della showgirl Miriana Trevisan.

Nicola Pisu – dettagli informazioni

Nome: Nicola

Cognome: Pisu

Anno di nascita: 1989

Età: 32 anni

Luogo di nascita: Trento

Nicola Gf Vip chi è, vita privata, età, famiglia

Nicola Pisu è nato nel 1989 a Trento. Figlio di Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo Mirigliani, storico organizzatore del concorso di bellezza Miss Italia, e di Antonello Pisu. Nicola non fa parte del mondo dello spettacolo, diventa noto a molti nel 2020, quando sua madre rende nota la denuncia fatta ai danni del figlio Nicola proprio per salvarlo dalla tossicodipendenza.

Nicola Gf Vip tossicodipendenza e denuncia della mamma

Nicola all’età di 18 anni, in seguito ad alcune vicende spiacevoli che lo hanno segnato, inizia a frequentare cattive compagnie e ad assumere sostanze illegali. Nel febbraio del 2020, sua madre rende nota la denuncia fatta ai danni del figlio Nicola proprio per salvarlo dalla tossicodipendenza. Oggi Nicola Pisu ringrazia sua madre per averlo aiutato e reso libero dalla tossicodipendenza.

Nicola Gf Vip lavoro

Ad oggi, che la tossicodipendenza fa parte solo del passato, Nicola ha ripreso in mano la sua vita. Attualmente si occupa della gestione del sito web di Miss Italia e ha lavorato al docu-film, Storia di un ragazzo calabrese, sul nonno Enzo Mirigliani. Ora è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

Nicola Gf Miriana Trevisan

Ora che si trova all’interno della casa del Gf Vip, si è legato, o forse è melgio dire innamorato, della showgirl Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, famosa per aver partecipato da giovanissima al programma tv, Non è la Rai. Tra Nicola e Miriana, nonostante la differenza di età, Nicola ha 32 anni e Miriana ne ha 48, la conoscenza sembra procedere per il meglio, tanto che tra i due c’è scappato anche un bacio a stampo. Nicola si dichiara innamorata, mentre Miriana preferisce prendersi del tempo e vivere questa storia senza alcuna fretta.