Nicola Porro torna a parlare dopo essere risultato positivo al coronavirus

Il conduttore della trasmissione di Rete 4 “Quarta Repubblica” Nicola Porro recentemente è risultato positivo al test coronavirus. Mediaset ha bloccato subito il programma televisivo per cautela sanitaria invitando ogni professionista della redazione del programma a restare in isolamento domiciliare.

La trasmissione non andrà per il momento più in onda aspettando sviluppi della situazione. Nicola Porro tuttavia per rasserenare tutti di recente ha rivelato di star bene.

