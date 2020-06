Nicolas Cage è l’attore hollywoodiano che lavora più ‘duramente’

Una ricerca ha stabilito quali attori hollywoodiani hanno lavorato più duramente negli ultimi cinque anni. La prima donna è Margot Robbie.

Di classifiche sugli attori hollywoodiani ce ne sono tantissime: dai più ricchi ai più richiesti, passando per i più belli e affascinanti del pianeta. Vi siete mai chiesti però quale è l’attore hollywoodiano più stakanovista? A questa domanda ha risposto PartyCasino con una ricerca intitolata The Hardest Working Actors in Hollywood, in pratica quale dei protagonisti che amate lavora più duramente.

La risposta potrebbe sorprendervi, perché al primo posto della classifica c’è Nicolas Cage con 27 film all’attivo negli ultimi cinque anni (quindi dal 2015). A dispetto della costante ironia di cui l’attore è vittima, sembra dunque che Nicolas (classe 1964) sia in realtà un indefesso lavoratore. Recentemente lo abbiamo visto in Color Out of Space, Mom and Dad, Vendetta – Una storia d’amore e Inconceivable. Cage figura però anche come doppiatore. Caso curioso, a dispetto del duro lavoro, negli ultimi anni la filmografia di Cage non sembra essere stata particolarmente apprezzata dalla critica.

Al secondo posto troviamo Samuel L. Jackson (con 25 film in 5 anni) e al terzo posto Brad Pitt, seguito dal comico Will Ferrell.

Una nota di merito va tuttavia alla quinta classificata, Margot Robbie. L’attrice è infatti la prima donna della classifica. Margot, che compirà 30 anni il prossimo 2 luglio, è un’attrice australiana nota ai più per il suo ruolo di Harley Quinn nei film dedicati ai supereroi DC, primo tra tutti il popolare Suicide Squad. Stando alla ricerca, Margot Robbie negli ultimi cinque anni ha lavorato a ben 19 film, alcuni di successo e altri meno (Tonya, Bombshell e Mary Queen of Scots per citarne alcuni).

Dietro a Margot Robbie, le prime due donne della classifica delle attrici più impegnate nel lavoro sono Nicole Kidman e Natalie Portman. Nicole è la seconda attrice nella classifica, mentre la Portman è la terza.

