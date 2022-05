Nicolas Isola dei Famosi 2022: chi è? Fidanzata, età, film, vita privata

Nicolas Vaporidis è un uomo di grande successo a livello cinematografico e in questo periodo è noto per essere uno dei partecipanti all’isola dei famosi 2022. Ma chi è realmente? Qual è la sua carriera? Come procede il suo percorso all’Isola dei Famosi? Scopriamolo insieme.

Chi è Nicolas Vaporidis

Nicolas è nato a Roma il 22 dicembre del 1981, ad oggi ha quindi 41 anni ed è sotto il segno zodiacale del capricorno. Non è completamente italiano, in quanto suo padre è di origine greca. Proviene da un’infanzia movimentata a causa della precoce separazione dei genitori. Il ragazzo studiò al Liceo Classico Luciano Manara di Roma e si laureò successivamente nella facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Finiti gli studi si trasferì a Londra per affrontare dei corsi di recitazione che lo portarono, una volta tornato in Italia, ad essere pronto per frequentare la scuola Teatro Azione. Oggi, grazie ai suoi studi, è riuscito a diventare un attore e un produttore cinematografico. Possiede inoltre un ristorante a Londra, specializzato in cucina romana, chiamato Taverna Trastevere London. Nel corso della sua vita ha avuto più frequentazioni: siamo a conoscenza di quella con Cristiana Capotondi, durata un anno; quella con Ilaria Spada, durata invece più anni. Nel 2012 sposa l’attrice Giorgia Surina, ma divorziarono poco dopo, nel 2016. Negli ultimi anni ha avuto diversi flirt con più donne, tra cui Giulia Brichi, Isabella Benedetti e Matilde Gioli. Attualmente, non si conosce la situazione sentimentale dell’attore. Fece scalpore la confessione fatta all’Isola dei Famosi che mette alla luce uno dei punti deboli dell’attore: “La nevrosi è peggiorata, non riesco a stare alle feste o alle occasioni pericolose. La gente mi fa paura”. Nicolas soffre di demofobia, ossia la paura di trovarsi in luoghi affollati.

La carriera

La sua carriera iniziò nel 2002 quando entrò a far parte del film di Dario D’Ambrosi Il Ronzio delle Mosche. La fama però, arrivò grazie al successo del film Notte prima degli esami del 2006. Partecipò a innumerevoli film: Come tu mi vuoi e Cemento Armato nel 2007; Questa notte è ancora nostra nel 2008; Iago nel 2009; Maschi contro femmine e Tutto l’amore del mondo nel 2010; Ci vediamo a casa nel 2012; Outing-Fidanzati per sbaglio nel 2013; Tutte le strade portano a Roma nel 2015; infine Anche senza di te nel 2018. Nel 2022 è invece apparso in tv per partecipare al programma l’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis è momentaneamente alle prese con la sua prima esperienza in un reality show, sta infatti partecipando al programma L’Isola dei Famosi 2022. Grazie alla sua voglia di fare, Nicolas diventa il leader della squadra dei Cucaracha. Il suo percorso nel programma è però parecchio movimentato: inizialmente si scontrò con Jeremias Rodriguez, a seguire nacquero tensioni con Floriana Secondi in quanto accusato di essere un raccomandato. La tensione più grande avvenne contro Clemente Russo e Laura Maddaloni, dopo averli accusati di essere degli imbroglioni. Nicolas viene allora allontanato dal gruppo e definito un falso. Ilary, alla scoperta dell’imbroglio interviene: “Quello che avete provato a fare non è permesso, per questa volta non succederà niente, ma se ricapiterà verrete puniti e io le promesse le mantengo”.