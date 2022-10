Nicoletta Amato, chi è? Una vita giocata, marito, figli

Nicoletta Amato è un esempio della rovina a cui il gioco d’ azzardo può portare. La donna, infatti, con la stesura del libro incentrato sulla sua vita, intitolato “una vita giocata”, racconta in toto la sua esperienza e la sua vita vissuta sempre al massimo, con il raggiungimento di picchi assolutamente impensabili ma anche con inevitabili ricadute che la formeranno caratterialmente. Il nome di Nicoletta Amato sta circolando nei media nazionali per la promozione del suo nuovo libro che sta già diventando un fenomeno di massa, per le numerose prenotazioni da parte degli utenti. Un libro molto interessante, che sicuramente farà discutere i lettori di ogni età.

Nicoletta Amato, biografia

Nicoletta, all’ epoca dei fatti, è una giovane e bellissima diciasettenne piena di vita. La giovane appartiene ad una famiglia benestante e molto riservata con villa ad Anzanio del Parco, sul lago di Como. I genitori le danno tutto l’ affetto possibile, anche se sono molto severi e pretendono dalla figlia il massimo impegno nelle discipline in cui è coinvolta. Tutto cambia nel momento in cui conosce l’ affascinante stilista Italo Casadei, di stanza a Parigi e amico del padre, Tra i due inizia una relazione morbosa ma anche autentica, nonostante i quasi trenta anni di differenza. Questa sua attrazione nei confronri dell’ uomo la porterà a prendere decisioni drastiche, in completo contrasto con la famiglia. Infatti, la ragazza intende trasferirsi a Parigi e raggiungere l’ uomo che ama, nonostante la forte opposizione paterna. Gli sforzi del padre non serviranno a nulla, in quanto la giovane Nicoletta, tre giorni prima di compiere i diciotto anni, vola a Parigi da Casadei, costruendo quella vita che sarà per lei croce e delizia.

“Una vita giocata”, il libro della sua vita

“Una vita giocata” è il racconto della vita che Nicoletta Amato trascorrerà insieme al compagno, il facoltoso quanto esuberante stilista Italo Casadei. Da questa unione nasceranno tre figli, Luca, Luigi e Lorenzo. La sua vita, dal momento in cui scappa dall’ Italia, sarà vissuta in un lussuoso appartamento nel centro della metropoli parigina, dove incontrerà personaggi famosi grazie a Casadei. Ma il gioco d’ azzardo sarà una delle ombre che la perseguiterà per buona parte della relazione, in quanto sarà il componente che porterà quasi alla distruzione di una vita passata sui tavoli verdi della roulette. un gioco che, da goliardico com’ era iniziato, diventerà un vero e proprio incubo. Casadei, infatti, ne risulterà condizionato sino a quando questo suo vizio non diventerà la sua rovina.

Una storia d’ amore tormentata

Per il vizio del marito, la Amato passerà la sua vita tra un casinò ed un altro nelle grandi capitali d’ Europa. La ragazza avrà anche problemi con la giustizia e conoscerà la prigione per storie di violenza criminale. Dunque una vita completamente diversa da quella che si aspettavano i genitori, da subito contrari ad una relazione non rispettosa dei loro canoni di moralità.

Un libro come un film

Nicoletta Amato, nel libro scritto a quattro mani con l’ amica giornalista, tenta, in questo modo, di uscire definivamente da quel tunnel in cui ha conosciuto le debolezze dell’ animo umano. A detta della protagonista, infatti, ha conosciuto gente famosa e star internazionali che, attorno al tavolo verde della roulette, perdono completamente ogni controllo, abbandonandosi ai peggiori istinti. Un racconto molto crudo e sincero, che sicuramente farà breccia in chi vuole conoscere i particolari di una vita vissuta oltre ogni limite e da cui, c’ è da scommetterci, per i temi trattati e per le esperienze vissute, verrà tratta la sceneggiatura di un film di successo.