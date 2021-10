Noemi Baratto scelta Matteo Uomini e Donne: chi è, età, foto instagram, scelta

Noemi Baratto è, ormai, un volto noto del programma tv, Uomini e Donne. Scesa per corteggiare il tronista, Matteo Fioravanti, Noemi ha conquistato non solo il cuore di Matteo, ma anche del pubblico, per il suo sorriso e il suo carattere dolce e di cuore. Noemi, è nata a Napoli 21 anni fa, dove vive anche oggi e lavora come parrucchiera in un salone di bellezza. Noemi, da subito ha espresso la sua preferenza per Matteo, dichiarando apertamente di sentire, nonostante la conoscenza fosse ancora all’inizio, delle emozioni forti quando stanno insieme e di pensare a lui anche quando sono lontani. Un sentimento, a questo punto, corrisposto dal tronista romano, visto che secondo quanto riportato sulla testata online Il Vicolo delle news, sarebbe proprio Noemi la scelta di Matteo, avvenuta durante una registrazione non ancora andata in onda. I due, felici e sorridenti, hanno lasciato lo studio insieme. Del resto, che tra i due ci fosse una bella sinergia, si era già percepito, soprattutto quando Matteo le aveva regalato una collana a cui è molto legato, essendo un regalo del fratello.

Noemi Baratto – sintesi dettagli

Nome: Noemi

Cognome: Baratto

Anno di nascita: 2000

Età: 21 anni

Luogo di nascita: Napoli

Profilo Instagram Ufficiale: @noemi.baratto

Noemi Baratto chi è, vita privata, lavoro

Noemi Baratto, è nata a Napoli, nel 2000, e ha, dunque, 21 anni. Nonostante la sua giovane età, decide di affrontare le telecamere e trovare l'amore in tv, così, a settembre 2021, scende per corteggiare il tronista, Matteo Fioravanti, all'interno del programma tv, Uomini e Donne. Questa sua partecipazione, la rende subito popolare, ma, Noemi, continua a lavora come parrucchiera in un salone di Napoli. Noemi non è mai apparsa in tv, ma solo in un video musicale di un suo caro amico, come favore.

Noemi Baratto e Matteo Fioravanti

Insieme a lei, sua rivale in amore, c'è anche Veronica, una ragazza romana, molto presa Matteo. Inizialmente, sembra lei la favorita per la scelta, visto il forte legame che si instaura tra i due. Noemi, non reagisce bene di fronte alle immagini del ragazzo che le piace in atteggiamenti complici con un'altra donna e reagisce sfogandosi con Maria De Filippi, scoppiando, alla fine, in un pianto. A detta sua, è il comportamento di Veronica, che al contrario rimane troppo indifferente, a non ispirare fiducia. Due ragazze molto diverse ma che sembrano attirare e incuriosire molto il tronista romano.

Noemi Baratto scelta di Matteo Fioravanti

Noemi foto instagram

Il profilo instagram di Noemi è stato messo in discussione, durante l’ultima puntata andata in onda, dallo stesso Matteo, a causa di alcune foto pubblicate che secondo lui non sono coerenti con quanto la ragazza ha sempre dichiarato di essere. Noemi Baratto, nonostante non sia un personaggio pubblico ha un profilo Instagram con oltre 100 mila follower. Sicuramente aumentati a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne, e dell’anticipazione della scelta.